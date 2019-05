E-Prix di Berlino: Buemi centra una gran pole, il DS Techeetah distrugge i sogni di Lotterer

Lo svizzero della Nissan e.dams è autore di un giro da urlo e conquista il miglior tempo con distacchi importanti. Grave errore del team DS Techeetah che manda in pista Lotterer in ritardo ed impedisce al tedesco di effettuare un giro veloce.

Una pole fantastica, non ci sono altri modi di descrivere quanto fatto da Sebastien Buemi nelle qualifiche di Berlino. Il pilota della Nissan e.dams, infatti, dopo essere entrato nel gruppo della Superpole, ha fatto la differenza ottenendo il miglior riferimento assoluto in 1’07’’295 e rifilando distacchi importanti agli altri 5 rivali.

Basti considerare il gap pagato da Stoffel Vandoorne, 398 millesimi. Il belga, nonostante una leggera sbavatura, non è mai sembrato in grado di insidiare il crono di Buemi e domani dovrà accontentarsi di scattare al fianco dello svizzero.

Nonostante l’amarezza per la pole svanita, in casa HWA Racelab si può comunque sorridere. Gary Paffett, infatti, è riuscito ad ottenere il quarto tempo ed ha così confermato la crescita del team in questo finale di stagione.

Chi si aspettava di partire in pole, ma dovrà invece avviarsi dalla terza casella, è Lucas Di Grassi. Il brasiliano era riuscito a mantenere il comando della classifica sino a quando Buemi non ha piazzato la zampata ed alla fine ha accusato un gap di 4 decimi complice anche un T1 non proprio eccezionale.

Alex Lynn ed Alexander Sims sono stati gli ultimi piloti ad entrare nel gruppo della Superpole ed hanno ottenuto rispettivamente il quinto ed il sesto tempo. Il pilota della BMW, tuttavia, è stato protagonista di un giro da dimenticare ed è stato l’unico tra i primi sei a non scendere sotto il muro del minuto e otto secondi girando in 1’08’’017.

Settimo tempo per Daniel Abt, ma il pilota dell’Audi ha rischiato di vedersi cancellare il proprio riferimento a causa di un intervento non autorizzato di un meccanico sulla sua vettura.

Alle spalle del tedesco scatterà un Antonio Felix da Costa alla ricerca di punti pesanti per risalire in classifica, mentre dalla casella numero 9 dovrà avviarsi l’attuale leader del campionato, Jean Eric Vergne.

Il francese, autore del crono di 1’08’’046, è stata l’unica nota positiva in casa DS Techeetah. Il team, infatti, ha completamente sbagliato il timing di uscita di André Lotterer ad inizio sessione e così facendo ha impedito al tedesco di provare un giro cronometrato.

Lotterer, a causa del grave errore del team, dovrà così scattare dal fondo della griglia. Una mazzata pesante per un pilota attualmente secondo in classifica ad un punto di distanza da Vergne.

Jerome d’Ambrosio ha completato la top ten ed ha messo fuori dai primi 10 il compagno di squadra Wehrlein per soli 2 centesimi di secondo.

1 Stoffel Vandoorne HWA AG 3 1'07.619 126.443 2 Sébastien Buemi Nissan e.dams 3 1'07.625 0.006 0.006 126.432 3 Alexander Sims Andretti Autosport 2 1'07.728 0.109 0.103 126.240 4 Gary Paffett HWA AG 3 1'07.877 0.258 0.149 125.963 5 Alex Lynn Jaguar Racing 3 1'07.920 0.301 0.043 125.883 6 Lucas Di Grassi Audi Sport Team ABT 3 1'07.926 0.307 0.006 125.872 7 Daniel Abt Audi Sport Team ABT 3 1'07.953 0.334 0.027 125.822 8 António Félix Da Costa Andretti Autosport 2 1'08.013 0.394 0.060 125.711 9 Jean-Éric Vergne Techeetah 3 1'08.046 0.427 0.033 125.650 10 Jérôme D'Ambrosio Mahindra Racing 3 1'08.065 0.446 0.019 125.615 11 Pascal Wehrlein Mahindra Racing 3 1'08.086 0.467 0.021 125.576 12 Oliver Rowland Nissan e.dams 3 1'08.119 0.500 0.033 125.515 13 Sam Bird Virgin Racing 3 1'08.182 0.563 0.063 125.399 14 Oliver Turvey NIO Formula E Team 3 1'08.203 0.584 0.021 125.361 15 Maximilian Gunther Dragon Racing 3 1'08.218 0.599 0.015 125.333 16 Edoardo Mortara Venturi 3 1'08.223 0.604 0.005 125.324 17 Tom Dillmann NIO Formula E Team 3 1'08.263 0.644 0.040 125.250 18 Mitch Evans Jaguar Racing 3 1'08.314 0.695 0.051 125.157 19 Felipe Massa Venturi 3 1'08.348 0.729 0.034 125.095 20 José María López Dragon Racing 3 1'08.720 1.101 0.372 124.417 21 Robin Frijns Virgin Racing 2 1'08.919 1.300 0.199 124.058 22 André Lotterer Techeetah 2 1'12.568 4.949 3.649 117.820 Guarda i risultati completi

