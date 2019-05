E-Prix di Berlino: Di Grassi domina in solitaria e regala il successo di casa all'Audi

Vittoria netta del pilota brasiliano che, grazie a questo successo, si rilancia in campionato. Buemi chiude al secondo posto davanti a Vergne. Lotterer costretto al ritiro dopo una qualifica da dimenticare.

Lucas Di Grassi è stato l’autentico dominatore dell’E-Prix di Berlino ed ha regalato all’Audi il successo nella gara di casa. Il brasiliano, non proprio impeccabile in qualifica, è riuscito a riscattarsi in gara con una prestazione superba, tagliando il traguardo con grande margine su Buemi e Vergne.

Al via Di Grassi è scattato bene ma è rimasto in terza piazza alle spalle di Buemi e Vandoorne riuscendo, tuttavia, a tenere il ritmo dei primi due per poi rompere subito gli indugi e dopo pochi giri prendere il comando delle operazioni.

Una volta salito in testa, il brasiliano ha imposto in scioltezza il proprio ritmo vedendo allontanarsi negli specchietti i rivali. Di Grassi è così riuscito a centrare il primo successo stagionale e rilanciarsi in campionato, mentre alle sue spalle Buemi e Vergne hanno infiammato gli ultimi giri.

Lo svizzero sin dai primi giri ha mostrato un passo non all’altezza, vanificando così la strepitosa pole position, e nei minuti conclusivi della gara ha dovuto badare a resistere alla pressione di un Vergne autore di una grande rimonta dalla ottava casella di partenza.

Il francese non si è tirato indietro quando ha dovuto duellare con i vari da Costa, Abt e Lynn, regalando anche sorpassi a ruote fumanti, e se avesse avuto a disposizione qualche giro in più avrebbe certamente occupato il secondo gradino del podio.

Sfiora, invece, il podio Antonio Felix da Costa. Il portoghese è stato ancora una volta il miglior portacolori del team BMW riuscendo a risalire sino al quarto posto dopo una qualifica dove era stato escluso dalla superpole.

Il portoghese, nelle battute conclusive, ha anche occupato la seconda posizione ma nulla ha potuto contro Buemi e Vergne.

Quinta posizione finale per uno Stoffel Vandoorne autore di una buona gara, anche se la seconda posizione di partenza faceva presagire un risultato migliore, mentre alle sue spalle ha chiuso un Daniel Abt aggressivo ma lontano dalle performance del compagno di team Di Grassi.

Alexander Sims ha portato la sua BMW in settima piazza, fornendo tuttavia una prestazione opaca, mentre Oliver Rowland, Sam Bird e Pascal Wehrlein hanno completato la top ten regalando al pubblico una grande rimonta.

L’inglese, infatti, è riuscito ad andare a punti dopo aver ottenuto solamente il dodicesimo tempo in qualifica, mentre Bird, scattato dalla tredicesima piazza, ha chiuso in nona posizione davanti ad un Wehrlein apparso in difficoltà nelle lotte ruota a ruota.

Al termine del round di Berlino la classifica di campionato vede Vergne mantenere la prima posizione con 102 punti davanti a Di Grassi, secondo a quota 96, mentre Lotterer, oggi costretto al ritiro dopo una qualifica da dimenticare, scende al terzo posto con 86 punti.

1 Lucas Di Grassi Audi Sport Team ABT 37 47'02.477 112.2 26 2 Sébastien Buemi Nissan e.dams 37 47'04.333 1.856 1.856 112.1 21 3 Jean-Éric Vergne Techeetah 37 47'04.999 2.522 0.666 112.1 15 4 António Félix Da Costa Andretti Autosport 37 47'08.322 5.845 3.323 111.9 12 5 Stoffel Vandoorne HWA AG 37 47'08.813 6.336 0.491 111.9 10 6 Daniel Abt Audi Sport Team ABT 37 47'09.028 6.551 0.215 111.9 8 7 Alexander Sims Andretti Autosport 37 47'10.712 8.235 1.684 111.9 6 8 Oliver Rowland Nissan e.dams 37 47'13.258 10.781 2.546 111.7 4 9 Sam Bird Virgin Racing 37 47'15.630 13.153 2.372 111.7 2 10 Pascal Wehrlein Mahindra Racing 37 47'17.323 14.846 1.693 111.6 1 11 Edoardo Mortara Venturi 37 47'17.854 15.377 0.531 111.6 12 Mitch Evans Jaguar Racing 37 47'20.165 17.688 2.311 111.5 13 Robin Frijns Virgin Racing 37 47'23.674 21.197 3.509 111.3 14 Maximilian Gunther Dragon Racing 37 47'28.631 26.154 4.957 111.1 15 Felipe Massa Venturi 37 47'29.161 26.684 0.530 111.1 16 Gary Paffett HWA AG 37 47'30.195 27.718 1.034 111.1 17 Jérôme D'Ambrosio Mahindra Racing 37 47'30.206 27.729 0.011 111.1 18 Oliver Turvey NIO Formula E Team 37 47'34.594 32.117 4.388 110.9 19 Tom Dillmann NIO Formula E Team 37 47'36.183 33.706 1.589 110.9 20 José María López Dragon Racing 37 47'49.372 46.895 13.189 110.3 André Lotterer Techeetah 28 36'47.034 9 Laps 9 Laps Alex Lynn Jaguar Racing 23 27'31.866 14 Laps 5 Laps Guarda i risultati completi

Sam Bird, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE05 Edoardo Mortara, Venturi Formula E, Venturi VFE05

Simon Galloway / LAT Images

Sébastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IMO1

Simon Galloway / LAT Images

Stoffel Vandoorne, HWA Racelab, VFE-05

Sam Bloxham / LAT Images

Sam Bird, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE05

Simon Galloway / LAT Images

Sam Bird, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE05

Simon Galloway / LAT Images

Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE05

Sam Bloxham / LAT Images

Pascal Wehrlein, Mahindra Racing, M5 Electro

Simon Galloway / LAT Images

Oliver Rowland, Nissan e.Dams, Nissan IMO1 Daniel Abt, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE05, Sam Bird, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE05

Simon Galloway / LAT Images

Oliver Turvey, NIO Formula E Team, NIO Sport 004

Simon Galloway / LAT Images

Pascal Wehrlein, Mahindra Racing, M5 Electro

Simon Galloway / LAT Images

Oliver Rowland, Nissan e.Dams, Nissan IMO1

Simon Galloway / LAT Images

Mitch Evans, Panasonic Jaguar Racing, Jaguar I-Type 3

Simon Galloway / LAT Images

Mitch Evans, Panasonic Jaguar Racing, Jaguar I-Type 3

Simon Galloway / LAT Images

Jérôme d'Ambrosio, Mahindra Racing, M5 Electro

Simon Galloway / LAT Images

Jérôme d'Ambrosio, Mahindra Racing, M5 Electro

Simon Galloway / LAT Images

Jean-Eric Vergne, DS TECHEETAH, DS E-Tense FE19

Simon Galloway / LAT Images

Jean-Eric Vergne, DS TECHEETAH, DS E-Tense FE19

Simon Galloway / LAT Images

Gary Paffett, HWA Racelab, VFE-05

Simon Galloway / LAT Images

Gary Paffett, HWA Racelab, VFE-05

Sam Bloxham / LAT Images

Maximilian Gunther, Dragon Racing, Penske EV-3

Sam Bloxham / LAT Images

Alexander Sims, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.18

Simon Galloway / LAT Images

Andre Lotterer, DS TECHEETAH, DS E-Tense FE19

Simon Galloway / LAT Images