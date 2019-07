E-Prix di New YorK: D'Ambrosio svetta nelle Libere, Vergne sesto

Il pilota della Mahindra ha ottenuto il miglior tempo in una sessione caratterizzata da due bandiere rosse. Di Grassi chiude con l'ottavo crono.

L’ultima sessione di prove libere della stagione di Formula E è stata caratterizzata da due bandiere rosse che hanno comportato una lunga interruzione ed una fine anticipata del turno.

La prima sospensione si è resa necessaria a metà sessione a causa di un tombino uscito dalla propria sede che ha chiesto l’intervento del personale di pista per essere ripristinato, mentre la seconda è stata decretata a causa dell’uscita di pista di Paffett andato a muro con la sua HWA.

A scrivere il proprio nome in cima alla lista dei tempi è stato Jerome D’Ambrosio. Il pilota della Mahindra ha ottenuto il miglior riferimento in 1’09’’712 precedendo di soli 77 millesimi un Robin Frijns in cerca di riscatto.

Le seconde guide di BMW e Audi hanno brillato in occasione di queste Libere 3. Alexander Sims ha ottenuto il terzo tempo pagando un gap dalla vetta di 182 millesimi, mentre Daniel Abt ha chiuso con il quarto crono ed un ritardo dalla prestazione di D’Ambrosio di poco superiore ai 2 decimi.

8 millesimi di ritardo da Abt sono invece costati a Rowland il quarto crono di giornata. L’inglese della Nissan e.dams ha chiuso con il quinto tempo in 1’09’’952 precedendo di 37 millesimi il protagonista più atteso, Jean Eric Vergne.

Il francese, chiamato al riscatto dopo il disastro di Gara 1, ha ottenuto il sesto crono in 1’09’’989 con un gap da D’Ambrosio di 277 millesimi.

Per un pilota HWA finito a muro, Paffett, ce n’è un altro, Vandoorne, in spolvero. Il belga è stato il primo a non scendere sotto il muro del minuto e dieci secondi ed ha preceduto il rivale principale in campionato di Vergne, Lucas di Grassi, e Alex Lynn.

In ombra il vincitore di Gara 1, Sebastien Buemi, soltanto decimo e distante dalla vetta mezzo secondo, mentre Mitch Evans, attualmente terzo in campionato con soli 3 punti di ritardo da di Grassi, ha ottenuto il quattordicesimo tempo in 1’10’’458.

1 Jérôme D'Ambrosio Mahindra Racing 16 1'09.712 122.544 2 Robin Frijns Virgin Racing 13 1'09.789 0.077 0.077 122.408 3 Alexander Sims Andretti Autosport 19 1'09.894 0.182 0.105 122.225 4 Daniel Abt Audi Sport Team ABT 17 1'09.944 0.232 0.050 122.137 5 Oliver Rowland Nissan e.dams 18 1'09.952 0.240 0.008 122.123 6 Jean-Éric Vergne Techeetah 16 1'09.989 0.277 0.037 122.059 7 Stoffel Vandoorne HWA AG 16 1'10.098 0.386 0.109 121.869 8 Lucas Di Grassi Audi Sport Team ABT 11 1'10.129 0.417 0.031 121.815 9 Alex Lynn Jaguar Racing 13 1'10.246 0.534 0.117 121.612 10 Sébastien Buemi Nissan e.dams 17 1'10.259 0.547 0.013 121.590 11 António Félix Da Costa Andretti Autosport 18 1'10.306 0.594 0.047 121.508 12 Sam Bird Virgin Racing 17 1'10.327 0.615 0.021 121.472 13 Felipe Massa Venturi 12 1'10.447 0.735 0.120 121.265 14 Mitch Evans Jaguar Racing 17 1'10.458 0.746 0.011 121.246 15 Maximilian Gunther Dragon Racing 16 1'10.576 0.864 0.118 121.043 16 José María López Dragon Racing 16 1'10.595 0.883 0.019 121.011 17 Tom Dillmann NIO Formula E Team 12 1'10.828 1.116 0.233 120.613 18 André Lotterer Techeetah 16 1'10.851 1.139 0.023 120.574 19 Edoardo Mortara Venturi 14 1'11.148 1.436 0.297 120.070 20 Gary Paffett HWA AG 17 1'11.239 1.527 0.091 119.917 21 Oliver Turvey NIO Formula E Team 14 1'11.272 1.560 0.033 119.861 22 Pascal Wehrlein Mahindra Racing 16 1'12.561 2.849 1.289 117.732 Guarda i risultati completi

Sébastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IMO1, Alex Lynn, Panasonic Jaguar Racing, Jaguar I-Type 3, Alexander Sims, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.18

Steven Tee / LAT Images

Sébastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IMO1, Alex Lynn, Panasonic Jaguar Racing, Jaguar I-Type 3, Alexander Sims, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.18

Steven Tee / LAT Images

Sébastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IMO1, Alex Lynn, Panasonic Jaguar Racing, Jaguar I-Type 3

Steven Tee / LAT Images

Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE05, Mitch Evans, Panasonic Jaguar Racing, Jaguar I-Type 3, Gary Paffett, HWA Racelab, VFE-05

Steven Tee / LAT Images

Mitch Evans, Panasonic Jaguar Racing, Jaguar I-Type 3, Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE05, Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE05

Steven Tee / LAT Images

Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE05, Mitch Evans, Panasonic Jaguar Racing, Jaguar I-Type 3

Steven Tee / LAT Images

Maximillian Gunther, GEOX Dragon Racing, Penske EV-3 Sam Bird, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE05, Antonio Felix da Costa, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.18

Steven Tee / LAT Images

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE05 Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE05, Gary Paffett, HWA Racelab, VFE-05

Steven Tee / LAT Images

Jean-Eric Vergne, DS TECHEETAH, DS E-Tense FE19, Andre Lotterer, DS TECHEETAH, DS E-Tense FE19, Tom Dillmann, NIO Formula E, NIO Sport 004

Steven Tee / LAT Images

Antonio Felix da Costa, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.18, Sam Bird, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE05

Steven Tee / LAT Images

Felipe Massa, Venturi Formula E, Venturi VFE05, Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE05

Steven Tee / LAT Images

Gary Paffett, HWA Racelab, VFE-05, Felipe Massa, Venturi Formula E, Venturi VFE05, Oliver Rowland, Nissan e.Dams, Nissan IMO1

Steven Tee / LAT Images