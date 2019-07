E-Prix di New York: Sims in pole, Buemi definitivamente fuori dai giochi

Il pilota della BMW ha centrato la prima pole stagionale, mentre lo svizzero, solamente terzo, è matematicamente fuori della lotta per il titolo.

Buemi aveva bisogno della pole position per mantenere vive le sue esili speranze per il titolo e il pilota della Nissan e.dams è stato il primo a scendere in pista per la superpole. Lo svizzero ha mantenuto la prima posizione nella classifica dei tempi anche dopo la discesa in campo di Sam Bird, alla fine quarto, ma è stato sconfitto dal compagno di team dell’inglese, Frijns.

L'aggressivo terzo settore di Frijns ha consentito all’olandese di aggiudicarsi la pole provvisoria con un margine di 17 millesimi su Buemi eliminando così lo svizzero dalla rincorsa al titolo.

Frijns ha poi perso la pole provvisoria, accontentandosi del secondo posto, quando Sims ha messo insieme un giro in 1’09’’617 che lo ha portato in vetta con 95 millesimi di vantaggio sulla Virgin.

Grazie a questi miglioramenti, Buemi retrocesso sino al terzo poto sulla griglia di partenza davanti a Bird, Stoffel Vandoorne (HWA) e Daniel Abt (Audi).

Lo prova di Vandoorne è stata compromessa da un'ampia uscita alla curva 9, mentre Abt faticato ha trovare il grip nelle curve 11, 12 e 13 dell'ultimo settore.

Il compagno di squadra di Buemi, Oliver Rowland, si è qualificato settimo dopo essersi quasi scontrato con Sims, mentre Mitch Evans, che aveva puntato tutto sulla pole position per mantenere vive le sue scarse speranze di titolo, è riuscito a raccogliere soltanto l’ottavo tempo.

Evans ha bisogno di ottenere la vittoria e il giro più veloce nel round finale di New York, ma deve anche sperare su battute d'arresto per Jean-Eric Vergne e Lucas di Grassi.

I principali contendenti al titolo, in Di Grassi e Vergne, si sono qualificati con l’undicesimo ed il dodicesimo tempo, un risultato favorevole per il pilota della DS Techeetah che ha un margine di 22 punti sul suo rivale.

Gary Paffett di HWA ha chiuso con il nono tempo dopo che Tom Dillmann lo ha bloccato all'uscita della curva 11 compromettendo il suo giro.

Edoardo Mortara di Venturi ha ottenuto il decimo tempo davanti a di Grassi, mentre Jose Maria Lopez si è piazzato alle spalle di Vergne. Antonio Felix da Costa ha portato la sua BMW al 14° tempo davanti a Oliver Turvey, Jerome D'Ambrosio e Dillmann.

1 Alexander Sims Andretti Autosport 1'09.617 119.970 2 Robin Frijns Virgin Racing 1'09.712 0.095 119.807 3 Sébastien Buemi Nissan e.dams 1'09.729 0.112 119.777 4 Sam Bird Virgin Racing 1'09.895 0.278 119.493 5 Stoffel Vandoorne HWA AG 1'09.994 0.377 119.324 6 Daniel Abt Audi Sport Team ABT 1'10.096 0.479 119.150 7 Oliver Rowland Nissan e.dams 1'10.052 0.435 119.225 8 Mitch Evans Jaguar Racing 1'10.063 0.446 119.206 9 Gary Paffett HWA AG 1'10.155 0.538 119.050 10 Edoardo Mortara Venturi 1'10.217 0.600 118.945 11 Lucas Di Grassi Audi Sport Team ABT 1'10.255 0.638 118.881 12 Jean-Éric Vergne Techeetah 1'10.278 0.661 118.842 13 José María López Dragon Racing 1'10.352 0.735 118.717 14 António Félix Da Costa Andretti Autosport 1'10.369 0.752 118.688 15 Oliver Turvey NIO Formula E Team 1'10.439 0.822 118.570 16 Jérôme D'Ambrosio Mahindra Racing 1'10.504 0.887 118.461 17 Tom Dillmann NIO Formula E Team 1'10.573 0.956 118.345 18 Pascal Wehrlein Mahindra Racing 1'10.574 0.957 118.343 19 Maximilian Gunther Dragon Racing 1'10.653 1.036 118.211 20 André Lotterer Techeetah 1'10.699 1.082 118.134 21 Alex Lynn Jaguar Racing 1'12.537 2.920 115.141 22 Felipe Massa Venturi 1'19.831 10.214 104.621 Guarda i risultati completi

