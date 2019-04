E-Prix di Parigi, Libere 1: Lotterer al comando sull'umido, Bird distrugge la sua vettura

Il tedesco è riuscito ad imporsi in una sessione caratterizzata da asfalto umido ed ha preceduto le due Nissan di Buemi e Rowland. Bird ha sbattuto violentemente nei minuti finali danneggiando seriamente la sua Envision Virgin.

La prima sessione di prove libere dell’Eprix di Parigi è stata senza dubbio condizionata dall’asfalto reso umido dalla pioggia caduta nel corso della notte che ha tratto in inganno numerosi piloti.

Molti, infatti, sono stati gli incidenti che hanno caratterizzato questo primo turno dell’ottavo round stagionale, ed i nomi coinvolti sono di tutto rispetto.

Ad inaugurare le barriere di protezione è stato Lucas Di Grassi, finito subito a muro causa acquaplaning sul rettilineo opposto a quello di arrivo. Il brasiliano è stato in grado di tornare in modo autonomo ai box, ma ha accusato la rottura dello sterzo e di un braccetto della sospensione, oltre che danni evidenti alla parte anteriore della carrozzeria.

Il secondo crash ha visto protagonisti Buemi e Bird, con lo svizzero che è andato a colpire il pilota dell’Envision Virgin Racing nella posteriore destra in un maldestro tentativo di sorpasso in curva 3 spedendo l’inglese a muro.

Poco dopo è stato Frijns a baciare le barriere con la propria vettura e la direzione gara si è vista costretta in questo caso ad esporre la bandiera rossa e fermare il turno per consentire ai commissari di sistemare le barriere di protezione danneggiate.

Una volta tornati in pista, i piloti hanno potuto spingere daccapo complice anche un tracciato che è andato asciugandosi poco a poco.

A far segnare il miglior crono della sessione è stato Lotterer, apparso subito a proprio agio sul tracciato francese ed autore del tempo di 1’10’’667, ma alle spalle del tedesco sono subito presenti le due Nissan e.dams di Buemi e Rowland.

Lo svizzero ha accusato un gap dalla vetta di 233 millesimi, mentre il rookie inglese è alle spalle del compagno di team per appena 2 centesimi di secondo.

Chi ha decisamente stupito in questa sessione è Gary Paffett. Il pilota della HWA Racelab ha chiuso con il quarto crono e vuole proseguire il buon momento del team dopo il podio conquistato da Vandoorne a Roma.

Alle spalle dell’inglese troviamo Sam Bird, ma il pilota dell’Envision Virgin Racing è stato protagonista di un violento botto nei minuti finali della sessione che ha costretto ad interrompere in anticipo il turno. Bird ha perso il controllo della propria monoposto andando ad impattare pesantemente contro le barriere con il lato sinistro danneggiando in maniera importante la sospensione anteriore.

L’interruzione del turno ha così impedito agli altri piloti di migliorarsi e pertanto troviamo Pascal Wehrlein in sesta posizione davanti al campione in carica Jean Eric Vergne. Il francese ha anche vissuto un grande brivido ad inizio sessione quando è finito in acquaplaning e la sua vettura, ormai incontrollabile, ha proseguito sino alla zona dedicata ai commissari di percorso dietro le barriere di protezione.

La top ten di questa prima sessione si è completata con Mortara ottavo davanti a Dillmann e Lopez, mentre il leader del campionato, D’Ambrosio, non ha fatto meglio del sedicesimo crono.

1 André Lotterer Techeetah 20 1'10.667 97.810 2 Sébastien Buemi Nissan e.dams 18 1'10.900 0.233 0.233 97.489 3 Oliver Rowland Nissan e.dams 19 1'10.922 0.255 0.022 97.459 View full results

