E-Prix di Roma, Libere 1: Oliver Rowland precede di un soffio Jean Eric Vergne

Il rookie della Nissan e.dams ha scritto il proprio nome in cima alla lista dei tempi con un vantaggio di soli 55 millesimi sul campione in carica. Settimo il leader del campionato da Costa.

Si sono accesi questa mattina i riflettori sul tracciato dell'Eur, palcoscenico che ospiterà il settimo E-Prix stagionale, ed in occasione della prima sessione di prove libere è stato Oliver Rowland a scrivere il proprio nome in cima alla lista dei tempi.

Il rookie della Nissan e.dams, dopo aver conquistato il podio nello scorso appuntamento di Sanya, ha fermato il cronometro sul tempo di 1’29’’738 riuscendo a precedere di appena 55 millesimi di secondo il campione in carica Jean Eric Vergne.

Terzo riferimento per Lucas Di Grassi in 1’29'993. Il brasiliano è stato l’ultimo pilota a scendere sotto il muro del minuto e trenta, ed ha vissuto qualche brivido nei momenti iniziali della sessione quando ha mancato il punto di frenata in curva 13 evitando di andare a toccare con le barriere di protezione.

Quarto crono per Sam Bird. L’inglese dell’Envision Virgin Racing non è riuscito ad infrangere la barriera del minuto e trenta dovendosi accontentare di fermare il cronometro sul tempo di 1’30’’004 precedendo la seconda Nissan presente in top ten, quella affidata a Buemi.

Lo svizzero non ha vissuto un turno esente da preoccupazioni a causa di un sospetto problema all’acceleratore, ma nonostante questo inconveniente è riuscito a precedere l’Audi di Daniel Abt con un margine di 74 millesimi.

Soltanto settimo tempo per uno dei nomi più attesi, quello di Antonio Felix da Costa. Il pilota della BMW ha fermato il cronometro sull’1’30’’258 accusando, tuttavia, un gap di mezzo secondo dal riferimento firmato Rowland.

La top ten si è completata con l’ottavo tempo ottenuto da Robin Frijns, il nono di Mortara ed il decimo di Pascal Wehrlein.

Il pilota del team Mahindra, in luce nei primi appuntamenti stagionali, ha vissuto una prima sessione sicuramente migliore rispetto a quella del suo compagno di squadra. Jerome D’Ambrosio, infatti, ha chiuso la classifica dei tempi in ultima posizione a due secondi di ritardo dalla vetta.

1 22 Oliver Rowland Nissan e.dams 21 1'29.738 114.292 2 25 Jean-Eric Vergne Techeetah 23 1'29.793 0.055 0.055 114.222 3 11 Lucas di Grassi Team Abt 20 1'29.993 0.255 0.200 113.968 4 2 Sam Bird Virgin Racing 20 1'30.004 0.266 0.011 113.954 5 23 Sébastien Buemi Nissan e.dams 21 1'30.068 0.330 0.064 113.873 6 66 Daniel Abt Team Abt 21 1'30.142 0.404 0.074 113.780 7 28 Antonio Felix da Costa Andretti Autosport 22 1'30.258 0.520 0.116 113.634 8 4 Robin Frijns Virgin Racing 17 1'30.338 0.600 0.080 113.533 9 48 Edoardo Mortara Venturi 24 1'30.399 0.661 0.061 113.457 10 94 Pascal Wehrlein Mahindra Racing 22 1'30.463 0.725 0.064 113.376 11 20 Mitch Evans Jaguar Racing 20 1'30.501 0.763 0.038 113.329 12 7 Jose Maria Lopez Dragon Racing 18 1'30.520 0.782 0.019 113.305 13 5 Stoffel Vandoorne HWA AG 16 1'30.560 0.822 0.040 113.255 14 36 Andre Lotterer Techeetah 22 1'30.710 0.972 0.150 113.068 15 19 Felipe Massa Venturi 25 1'30.765 1.027 0.055 112.999 16 27 Alexander Sims Andretti Autosport 21 1'30.770 1.032 0.005 112.993 17 8 Tom Dillmann NIO Formula E Team 19 1'30.817 1.079 0.047 112.934 18 16 Oliver Turvey NIO Formula E Team 23 1'30.840 1.102 0.023 112.906 19 17 Gary Paffett HWA AG 22 1'30.984 1.246 0.144 112.727 20 6 Maximilian Gunther Dragon Racing 19 1'31.060 1.322 0.076 112.633 21 3 Alex Lynn Jaguar Racing 22 1'31.479 1.741 0.419 112.117 22 64 Jérôme d'Ambrosio Mahindra Racing 24 1'31.903 2.165 0.424 111.600

Veduta aerea del circuito

Sam Bagnall / LAT Images

Veduta aerea del circuito

Sam Bagnall / LAT Images

Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE05

Sam Bloxham / LAT Images

Stoffel Vandoorne, HWA Racelab, VFE-05

Sam Bloxham / LAT Images

Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE05

Alastair Staley / LAT Images

Pascal Wehrlein, Mahindra Racing, M5 Electro

Sam Bloxham / LAT Images

Oliver Turvey, NIO Formula E Team, NIO Sport 004

Sam Bloxham / LAT Images

Oliver Rowland, Nissan e.Dams, Nissan IMO1

Sam Bloxham / LAT Images

Oliver Rowland, Nissan e.Dams, Nissan IMO1

Sam Bagnall / LAT Images

Mitch Evans, Panasonic Jaguar Racing, Jaguar I-Type 3

Sam Bloxham / LAT Images

Mitch Evans, Panasonic Jaguar Racing, Jaguar I-Type 3

Alastair Staley / LAT Images

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE05

Sam Bloxham / LAT Images

Jérôme d'Ambrosio, Mahindra Racing, M5 Electro

Sam Bloxham / LAT Images

Jose Maria Lopez, GEOX Dragon Racing, Penske EV-3

Sam Bloxham / LAT Images

Jean-Eric Vergne, DS TECHEETAH, DS E-Tense FE19

Alastair Staley / LAT Images

Il Campione olimpico Sir Chris Hoy nel box Audi

Alastair Staley / LAT Images

Andre Lotterer, DS TECHEETAH, DS E-Tense FE19

Sam Bloxham / LAT Images

Antonio Felix da Costa, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.18

Sam Bagnall / LAT Images

Edoardo Mortara Venturi Formula E, Venturi VFE05

Sam Bloxham / LAT Images

Andre Lotterer, DS TECHEETAH, DS E-Tense FE19

Alastair Staley / LAT Images