E-Prix di Roma, Libere 2: Vergne vola in vetta alla classifica, Lopez distrugge la sua Dragon

Il campione in carica ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione rifilando un decimo e mezzo a da Costa. Lopez ha provocato l'unica bandiera rossa di giornata andando a schiantarsi alla chicane prima dei box.

E’ stata una seconda sessione di libere particolarmente movimentata quella andata in scena sul circuito realizzato all’Eur. I secondi conclusivi del turno, infatti, hanno visto la classifica dei tempi rivoluzionata ed a mettere il proprio l’autografo in cima è stato il campione in carica Jean Eric Vergne.

Il francese della DS Techeetah ha ottenuto il miglior T1 assoluto in 28’’3, ed ha fermato il cronometro sul tempo di 1’29’’370 costringendo l’attuale leader del campionato, Antonio Felix da Costa, ad accontentarsi del secondo riferimento con un gap di ben 155 millesimi.

Il secondo turno di libere ha visto Sebastien Buemi tornare nelle posizioni che contano. Il pilota della Nissan e.dams ha chiuso la sessione con il terzo tempo ed un gap dalla BMW di da Costa di 1 solo millesimi di secondo precedendo il proprio compagno di team Rowland.

Stupisce il quinto crono di Mitch Evans con la Jaguar in 1’29’’766, mentre alle spalle del neozelandese ha centrato il sesto tempo un André Lotterer molto aggressivo alla guida.

Sam Bird, già vincitore a Roma la passata stagione, ha portato la propria Envision Virgin in settima posizione nella classifica dei tempi con il crono di 1’30’’038 diventando anche il primo pilota a non scendere sotto la barriera del minuto e trenta, mentre alle spalle dell’inglese hanno completato la top ten la seconda BMW affidata a Sims, l’Audi di Abt e la Mahindra di un ritrovato D’Ambrosio.

La sessione è stata interrotta per una decina di minuti a seguito di un violento botto che ha visto protagonista Jose Maria Lopez. L’argentino della Geox Dragon ha sbagliato completamente l’ingresso della chicane prima dell’ingresso ai box andando a picchiare forte con l’anteriore.

Lopez è riuscito a riportare la propria monoposto ai box nonostante l’anteriore destra fosse completamente distrutta, ma ha dichiarato di essere fiducioso di poter disputare la qualifica.

Sessione complicata anche per Felipe Massa e Lucas Di Grassi. Il pilota della Venturi ha accusato un problema al differenziale che l’ha mandato in testacoda in curva 13 e l’ha costretto a richiedere l’intervento dei commissari di percorso, mentre il brasiliano dell’Audi ha guidato in maniera sporca, toccando più volte i muri, ed ha chiuso la sessione con il terzultimo crono.

1 25 Jean-Éric Vergne Techeetah 12 1'29.370 115.609 2 28 António Félix Da Costa Andretti Autosport 8 1'29.525 0.155 0.155 115.409 3 23 Sébastien Buemi Nissan e.dams 12 1'29.526 0.156 0.001 115.407 4 22 Oliver Rowland Nissan e.dams 12 1'29.620 0.250 0.094 115.286 5 20 Mitch Evans Jaguar Racing 13 1'29.766 0.396 0.146 115.099 6 36 André Lotterer Techeetah 13 1'29.824 0.454 0.058 115.024 7 2 Sam Bird Virgin Racing 9 1'30.038 0.668 0.214 114.751 8 27 Alexander Sims Andretti Autosport 9 1'30.381 1.011 0.343 114.316 9 66 Daniel Abt Audi Sport Team ABT 15 1'30.544 1.174 0.163 114.110 10 64 Jérôme D'Ambrosio Mahindra Racing 14 1'30.545 1.175 0.001 114.109 11 48 Edoardo Mortara Venturi 12 1'30.589 1.219 0.044 114.053 12 5 Stoffel Vandoorne HWA AG 9 1'30.678 1.308 0.089 113.941 13 6 Maximilian Gunther Dragon Racing 12 1'30.699 1.329 0.021 113.915 14 4 Robin Frijns Virgin Racing 11 1'30.710 1.340 0.011 113.901 15 8 Tom Dillmann NIO Formula E Team 12 1'30.907 1.537 0.197 113.654 16 17 Gary Paffett HWA AG 10 1'30.959 1.589 0.052 113.589 17 16 Oliver Turvey NIO Formula E Team 12 1'31.242 1.872 0.283 113.237 18 19 Felipe Massa Venturi 5 1'31.650 2.280 0.408 112.733 19 94 Pascal Wehrlein Mahindra Racing 11 1'31.812 2.442 0.162 112.534 20 11 Lucas Di Grassi Audi Sport Team ABT 10 1'33.179 3.809 1.367 110.883 21 3 Alex Lynn Jaguar Racing 11 1'33.321 3.951 0.142 110.714 22 7 José María López Dragon Racing 2 1'45.722 16.352 12.401 9

