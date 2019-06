e-Prix di Svizzera: Vergne resiste ad Evans, conquista il successo e si avvicina al titolo

Il francese ha resistito per tutti i giri di gara alla costante pressione di Evans ed ha ottenuto la terza vittoria stagionale che lo avvicina alla riconferma come campione. Di Grassi rimonta dal fondo ed è decimo.

Jean Eric Vergne ha compiuto un altro passo verso la riconferma del titolo conquistato nella passata stagione. Il francese, infatti, è stato protagonista di una gara magistrale e, nonostante la pressione costante di Evans e l’arrivo della pioggia nei giri conclusivi, ha conquistato un successo preziosissimo in ottica campionato.

La gara è iniziata in modo pessimo a seguito della controversa prima chicane. Subito dopo lo start, infatti, si è verificato un enorme incidente che ha visto protagonisti, tra gli altri, Gunther e Frijns, ed ha impedito a buona parte dei piloti del gruppo di transitare.

La direzione gara ha così esposto subito la bandiera rossa per consentire ai commissari di liberare il tracciato.

Le vetture della Formula E sono tornate in pista dietro la safety car ed alla ripartenza Vergne ha mantenuto il comando ma ha dovuto controllare costantemente negli specchietti uno scatenato Mitch Evans.

Il pilota della Jaguar ha mostrato un passo decisamente superiore rispetto al francese, ed ha provato in più occasioni a beffare il campione in carica. Vergne, però, non ha mai commesso alcuna sbavatura ed ha sempre corso con una grandissima lucidità chiudendo ogni varco al rivale della Jaguar.

I giri conclusivi sono stati ad altissima tensione a causa della pioggia arrivata improvvisamente a bagnare il circuito. Anche in questa occasione Vergne ha guidato con estrema freddezza, senza mai mettere le ruote fuori posto ed ha controllato Evans sin sotto la bandiera a scacchi conquistando così un successo fondamentale per la sua riconferma al vertice nella categoria.

Evans è stato intelligente nel non compiere mai alcuna manovra azzardata che avrebbe potuto pregiudicare la rincorsa al titolo di Vergne, ma può recriminare per non aver colto un successo che sembrava ampiamente alla sua portata.

Terzo gradino del podio per un Sebastien Buemi avvicinatosi ai primi due nelle fasi finali di gara ma mai apparso realmente in grado di poter insidiare Vergne ed Evans.

Da applausi la rimonta di Andre Lotterer. Il tedesco non si è fatto intimorire dal layout tortuoso del tracciato ed ha regalato spettacolo con sorpassi decisi e corretti. Da applausi la manovra compiuta ai danni di Sam Bird con la quale ha costretto all’errore l’inglese sino a soffiargli la quarta piazza.

Maximilian Gunther non è riuscito a confermare la quinta posizione di partenza retrocedendo sino al sesto posto conclusivo, mentre alle spalle del tedesco ha chiuso il connazionale Abt.

Lynn e Massa sono stati invece abili ad approfittare delle varie occasioni capitate nel corso della gara e risalire sino all’ottavo e nono posto, mentre la top ten è stata completata da un Lucas di Grassi autore di una strepitosa rimonta dalla diciannovesima posizione di partenza.

Il pilota dell’Audi ha compromesso il risultato del weekend sin dalla qualifica, ma non si è lasciato scoraggiare dalla partenza dalle retrovie ed ha lottato con il coltello tra i denti sino a conquistare l’ultimo punto a disposizione.

Quando al termine della stagione manca solamente il doppio appuntamento di New York la classifica vede Vergne saldamente in testa alla classifica a quota 127 punti seguito da Lotterer con 98 punti, mentre Di Grassi è retrocesso in terza posizione a quota 97.

1 Jean-Éric Vergne Techeetah 31 1:25'26.873 25 2 Mitch Evans Jaguar Racing 31 1:25'27.033 0.160 0.160 18 3 Sébastien Buemi Nissan e.dams 31 1:25'27.593 0.720 0.560 15 4 André Lotterer Techeetah 31 1:25'27.979 1.106 0.386 12 5 Sam Bird Virgin Racing 31 1:25'29.869 2.996 1.890 10 6 Maximilian Gunther Dragon Racing 31 1:25'31.498 4.625 1.629 8 7 Daniel Abt Audi Sport Team ABT 31 1:25'33.803 6.930 2.305 6 8 Alex Lynn Jaguar Racing 31 1:25'36.845 9.972 3.042 4 9 Felipe Massa Venturi 31 1:25'39.183 12.310 2.338 2 10 Lucas Di Grassi Audi Sport Team ABT 31 1:25'39.946 13.073 0.763 1 11 Stoffel Vandoorne HWA AG 31 1:25'40.259 13.386 0.313 12 António Félix Da Costa Andretti Autosport 31 1:25'40.790 13.917 0.531 13 José María López Dragon Racing 31 1:25'41.144 14.271 0.354 14 Alexander Sims Andretti Autosport 31 1:25'41.587 14.714 0.443 15 Jérôme D'Ambrosio Mahindra Racing 31 1:25'48.745 21.872 7.158 16 Tom Dillmann NIO Formula E Team 31 1:26'06.957 40.084 18.212 17 Oliver Turvey NIO Formula E Team 31 1:26'13.495 46.622 6.538 18 Gary Paffett HWA AG 31 1:26'49.385 1'22.512 35.890 Oliver Rowland Nissan e.dams 21 1:11'49.736 10 Laps 10 Laps Pascal Wehrlein Mahindra Racing 11 55'22.173 20 Laps 10 Laps Edoardo Mortara Venturi 5 47'42.561 26 Laps 6 Laps Robin Frijns Virgin Racing Guarda i risultati completi

Tom Dillmann, NIO Formula E Team, NIO Sport 004 Andre Lotterer, DS TECHEETAH, DS E-Tense FE19

Sam Bloxham / LAT Images

Tom Dillmann, NIO Formula E Team, NIO Sport 004

Sam Bloxham / LAT Images

Sébastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IMO1

Sam Bloxham / LAT Images

Stoffel Vandoorne, HWA Racelab, VFE-05

Sam Bloxham / LAT Images

Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE05

Sam Bloxham / LAT Images

Pascal Wehrlein, Mahindra Racing, M5 Electro

Mitch Evans, Panasonic Jaguar Racing, Jaguar I-Type 3

Sam Bloxham / LAT Images

Jose Maria Lopez, Dragon Racing, Penske EV-3

Sam Bloxham / LAT Images

Daniel Abt, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE05

Sam Bloxham / LAT Images

Antonio Felix da Costa, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.18

Sam Bloxham / LAT Images

Andre Lotterer, DS TECHEETAH, DS E-Tense FE19

Sam Bloxham / LAT Images

Andre Lotterer, DS TECHEETAH, DS E-Tense FE19

Dan Bathie

Edoardo Mortara, Venturi Formula E, Venturi VFE05

Sam Bloxham / LAT Images

Alexander Sims, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.18

Sam Bloxham / LAT Images

Alexander Sims, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.18

Sam Bloxham / LAT Images

Daniel Abt, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE05

Sam Bloxham / LAT Images

Jérôme d'Ambrosio, Mahindra Racing, M5 Electro

Sam Bloxham / LAT Images

Oliver Rowland, Nissan e.Dams, Nissan IMO1

Sam Bloxham / LAT Images