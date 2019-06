ePrix di Svizzera, Libere 1: Techeetah sugli scudi con Vergne e Lotterer

Doppietta Techeetah nella prima sessione di libere del penultimo appuntamento della classe "full electric" della FIA. Lucas Di Grassi (Audi) tiene il passo.

Inizio roboante per il team Techeetah, che nelle Libere 1 dell'ePrix di Svizzera ha piazzato subito una prepotente doppietta. A firmare il miglior tempo è stato Jean-Eric Vergne, desideroso di riscatto dopo una 24 Ore di Le Mans piuttosto complicata.

Alle sue spalle, più lento di 111 millesimi di secondo, il compagno di squadra André Lotterer. I due piloti del team Techeetah hanno preceduto Lucas Di Grassi, terzo assoluto e primo pilota del team Audi Sport ABT.

Il brasiliano è risultato veloce e comunque molto vicino a Lotterer, tanto da chiudere la sessione con 48 millesimi di ritardo rispetto al pluri vincitore della 24 Ore di Le Mans.

RObin Frijns continua a mostrarsi molto veloce con qualunque mezzo a sua disposizione. Oggi ha piazzato la prima monoposto del team Virgin Racing in quarta posizione davanti a Mitch Evans e alla sua Jaguar.

Audi Sport è presente nella Top 6 anche con Daniel Abt. Il tedesco è stato capace di precedere di 36 millesimi di secondo il suo connazionale Maximilian Gunther (Dragon Racing) e l'idolo di casa, il ginevrino Edoardo Mortara, ottavo.

La prima Mahindra in classifica è quella dell'olandese Jerome D'Ambrosio, mentre la Top 10 è stata completata dal transalpino Tom Dillmann del team NIO Formula E. Stoffel Vandoorne (HWA) non è andato oltre l'11esima piazza dopo aver ben impressionato alla Sarthe la settimana scorsa, così come José Maria Lopez, solo 12esimo.

Piuttosto attardati Antonio Felix Da Costa, Sam Bird e Sébastien Buemi ma, a ben vedere, anche il compagno di squadra dello svizzero, Oliver Rowland, è appena 15esimo.