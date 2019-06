ePrix di Svizzera, Libere 2: Wehrlein risponde alle Techeetah di Vergne e Lotterer

Il pilota della Mahindra batte per pochi millesimi le due monoposto che hanno dominato le Libere 1. Quarto Rowland davanti a Frijns. Attardate le Audi di Di Grassi e Abt.

Anche nel secondo turno di prove libere dell'ePrix di Svizzera di Formula E le monoposto del team Techeetah si sono confermate ancora una volta molto veloci, ma questa volta hanno avuto un degno avversario che, sotto la bandiera a scacchi, le ha battute entrambe.

Stiamo parlando di Pascal Wehrlein. Il pilota tedesco del tea Mahindra Racing ha firmato il miglior tempo in 1'19"118, battendo di 76 millesimi di secondo André Lotterer. Il tedesco, dopo aver firmato il secondo tempo nelle Libere 1, si è ripetuto anche in questo turno, ma è riuscito a fare meglio del compagno di squadra per appena 4 millesimi.

Jean-Eric Vergne, infatti, è terzo, a sua volta davanti a Oliver Rowland con un margine davvero ridotto: 8 millesimi. Buon passo avanti in questa sessione per il britannico del team Nissan e.dams, mentre il compagno di squadra Sébastien Buemi ha continuato a deludere con un anonimo 15esimo tempo.

Si conferma tra i migliori Robin Frijns, al volante della prima monoposto del team Virgin Racing. Bene anche Sam Bird, autore del nono tempo dopo aver migliorato in maniera significativa la prestazione firmata questa mattina nel primo turno di libere.

Mitch Evans si è visto scavalcare da 5 piloti proprio negli ultimi minuti delle libere. L'ex pilota di GP2, oggi portacolori di Jaguar Racing, era in testa alla classifica provvisoria ma non è riuscito a confermarsi proprio nel momento più caldo del turno.

Passi avanti considerevoli anche per José Maria Lopez con la prima monoposto del team Dragon Racing davanti a Stoffel Vandoorne. I due sono rispettivamente settimo e nono, entrambi davanti a Bird. La Top 10 è stata completata da Edoardo Mortara (Venturi).

Da segnalare il forte ritardo delle due monoposto Audi Sport ABT. Daniel Abt è solo 18esimo, più rapido di 93 millesimi rispetto a Lucas Di Grassi. Entrambi i piloti del team tedesco sono a oltre 1"2 dal crono di riferimento firmato da Wehrlein.