F.E, orari e copertura TV in Svizzera per l’ePrix di Santiago

Il terzo round stagionale della serie “full electric” in Cile andrà in onda su MySports One e Six, sia per i possessori del pacchetto base sia per chi possiede la versione a pagamento.

La stagione numero cinque del Campionato FIA di Formula E sarà trasmessa gara per gara dall’emittente televisiva elvetica.

Si gareggerà sul tracciato del Parco O'Higgins dopo il successo nella seconda gara della stagione 2018-2019 a Marrakech di .

Da tenere d’occhio il vodese .

La Svizzera avrà anche un proprio ePrix il 22 giugno nei pressi della Fossa degli Orsi della capitale Berna.

Sabato 26 gennaio:

Prove Libere 1, diretta (MySports One, 11:50)

Prove Libere 2, diretta (MySports One, 14:05)

Qualifiche, diretta (MySports Six, 15:55) e differita (MySports One, 17:30)

Gara, diretta (MySports Six, 20:00) e differita (MySports One, 23:00)

Domenica 27 gennaio:

Qualifiche, differita (MySports One, 20:25)

Gara, differita (MySports One, 21:45)