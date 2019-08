Formula E: Dragon Racing ingaggia Hartley per il 2019/2020

Il pilota addetto al simulatore della Ferrari e titolare nel WEC con Toyota correrà anche in Formula E.

Brendon Hartley prosegue nel costruire la sua carriera dopo aver lasciato la Formula 1 (pur essendo rimasto pilota addetto al simulatore Ferrari) ed essere diventato nuovo pilota ufficiale di Toyota Gazoo Racing nel WEC, con cui correrà nella Superstagione 2019/2020.

Oggi il team Drago Racing di Formula E ha annunciato di aver messo sotto contratto il neozelandese per la stagione 2019/2020.

"SOno davvero molto felice di accettare una nuova sfida in Formula E con il team Dragon Racing", ha dichiarato Hartley dopo l'annuncio dell'accordo con il team.

"La Formula E è un campionato totalmente differente dalle altre serie in cui ho corso, ma speco che l'esperienza fatta in passato possa pagare dividendi e lanciarmi in una stagione da rookie molto positiva".

"Sono sempre stato un appassionato di tracciati cittadini e la Formula E ne ha alcuni davvero molto belli. Quello, unito a tanti piloti di livello e Case impegnate della serie, rendono la Formula E un posto davvero eccitante in cui correre".

Il team non ha ancora chiarito chi sarà il compagno di squadra di Hartley nella stagione 2019/2020 o a quale categoria darà precedenza il neozelandese, considerando che la Formula E e il WEC avranno 2 gare concomitanti.

Jay Penske, titolare del team Dragon Racing, ha aggiunto: "Sono davvero contento di avere Brendon con noi. Lui è davvero un gran pilota. Ha tanta esperienza, è intelligente e le capacità per cercare di estrarre tutto il potenziale del nuovo motore Penske EV-4. La cosa più importante, è il fatto che condivide con noi la stessa fame di risultati".