Formula E: è addio tra Nelson Piquet Jr e Jaguar. Al suo posto Alex Lynn

Il primo Campione del Mondo della Formula E, Nelson Piquet Jr, e Jaguar hanno deciso di separare il l loro cammino. Troppo poco un solo punto in 6 gare nella stagione 2018 / 2019. Al posto del pilota brasiliano è stato ufficializzato Alex Lynn.

È addio tra Nelson Piquet Jr e Jaguar Racing. Il divorzio, si legge nel comunicato, è stato raggiunto consensualmente dalle parti. Al posto dell'ex pilota di Formula 1, il team ha scelto Alex Lynn, ex collaudatore Williams e vincitore del Gran Premio di Macao nel 2013.

Troppo poco l'unico punto racimolato dal primo Campione del Mondo di Formula E nelle prime sei gare della stagione 2018/19. Piquet, che già nei giorni scorsi aveva mostrato importanti mal di pancia, ha così dichiarato: “Mi sono divertito a lavorare con Jaguar Racing, ma i risultati raggiunti in questa stagione e mezzo non sono stati all'altezza delle aspettative delle parti".

"Tra dieci giurno inizierò a gareggiare nella Stock Car brasiliana, e quello sarà il mio obiettivo per quest'anno. Rimarrò sempre appassionato e legato alla Formula E ed auguro alla Jaguar Racing il meglio per il resto del 2019”, conclude Piquet.

Dispiaciuto anche il Team Director Jaguar, James Barclay. “Dopo quanto successo a Sanya, abbiamo parlato a lungo. Abbiamo concordato di separare le nostre strade, dando a Nelson la possibilità di cogliere l'offerta che gli era stata fatta".

"Abbiamo fatto un deciso salto in avanti quando Nelson ci ha raggiunto all'inizio della scorsa stagione, arrivando ad ottenere solidi risultati. Vogliamo ringraziarlo per il duro lavoro svolto, ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell'auto e gli auguriamo il meglio per il futuro”, commenta Barclay.

“Non vedo l'ora di stringere tra le mani il volante della Jaguar I-TYPE 3 nell'ePrix di Roma. Entrare nel Jaguar Racing Team è per me una grande opportunità, sono concentrato nel lavorare con Mitch Evans, gli ingegneri ed i tecnici per raggiungere ottimi risultati”, dichiara il neoacquisto Lynn.

