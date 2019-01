Il promoter del GP di Russia vuole organizzare una gara di Formula E a San Pietroburgo nel 2020

Il promoter del Gran Premio di Russia di Formula 1 ha rivelato di avere l'obiettivo di organizzare anche una gara di Formula E a San Pietroburgo nel 2020.

Sergey Vorobyev, vice-direttore della Rosgnoki, la società che organizza il GP di Sochi di F1, ha spiegato di aver già avviato una trattativa con Alejandro Agag, CEO della Formula E.

"Stiamo cercando di ospitare una gara di Formula E a San Pietroburgo, a partire dal 2020" ha detto Vorobyev a Motorsport.com.

"Considerando che a San Pietroburgo ci saranno anche le partite degli Europei di Calcio nel 2020, e che ci sarà anche il Forum Economico Internazionale, stiamo valutando insieme agli organizzatori degli altri eventi le date possibili e discutendo anche le condizioni commerciali".

"Il nostro piano A sarebbe quello di organizzare una gara a San Pietroburgo in primavera o in estate del 2020. Da lì poi speriamo di mantenerla ogni anno".

"Attualmente abbiamo progettato quattro circuiti, ma capiremo se verrà scelto uno di questi o se verrà fatto un mix solo quando la Formula E farà una visita tecnica ufficiale a San Pietroburgo, che però ci sarà solamente una volta che sarà stato raggiunto un accordo sul fronte commerciale".

"Ma siamo davvero vicini e sono molto felice di avere a che fare con Alejandro Agag. In un certo senso, mi ricorda un po' come quando lavoravo con Bernie Ecclestone".

"E' bello vedere una persona con un grande spirito imprenditoriale, una persona che è la sola responsabile di ciò che accade nel suo campionato".

"Le trattative con lui non sono facili, ma sono certo che sono ugualmente piacevoli per entrambe le parti e e che alla fine produrranno un risultato importante".

La Formula E ha già corso in Russia, con l'ePrix di Mosca che è stato disputato nel 2015, in occasione della stagione inagurale.

Quando gli è stato chiesto se ci fosse anche la possibilità di riportare la serie nella capitale russa, Vorobyev ha dichiarato: "Mosca non è una priorità".

"Siamo grati agli organizzatori della gara di Formula E di Mosca nel 2015, perché hanno aperto la strada alla Formula E in Russia, ma attualmente credo San Pietroburgo sia l'ideale per sviluppare la Formula E in Russia".

"E dato che l'interesse della Formula 1 ad organizzare un evento F1 Live sulle strade di Mosca, credo che nel 2020 potremmo combinare una serie di eventi molto importanti".

"Ci sarebbe la gara di Formula 1 a San Pietroburgo, il Live Show di F1 a Mosca ed il GP di Russia, l'evento più importante, a Sochi".

Anche se la Formula E non ha commentato la possibilità di introdurre una nuova gara in calendario, Motorsport.com comprende che la serie sarebbe desiderosa di tornare a gareggiare in Russia.

Agag ha dichiarato a Motorsport.com il mese scorso che "sarebbe davvero felice" di lavorare con Rosgonski ad una potenziale gara a San Pietroburgo.