Il team NIO scegliere Ma Qing Hua e Oliver Turvey per il 2019/2020

Il team è stato quasi completamente ricostruito dopo il fallimento della stagione scorsa. Prodotto inoltre un altro powertrain per permettere a Qing Hua e Turvey di lottare per le prime posizioni.

La Stagione 6 di FIA Formula E che scatterà tra poche settimane sarà un punto di ripartenza per il team NIO, dopo un'annata a dir poco disastrosa.

Lo farà con nuovi investimenti, grazie alla Shanghai Lisheng Racing, ma anche con nuovo personale che avrà il compito di ribaltare le sorti di una squadra apparsa in netta difficoltà nella stagione passata, chiusa con appena 7 punti totali.

Oltre ai vertici della squadra, oggi il team ha presentato i due piloti per la stagione 2019/2020. Stiamo parlando del test driver della McLaren, Oliver Turvey, e dell'ex pilota di F1 e WTCC, Ma Qing Hua.

"E' un grande piacere per noi collaborare con NIO e correre in Formula E", ha dichiarato Vincent Wang, amministratore delegato del team. "NIO ha ottenuto grandi risultati in passato e il team NIO 333 di Formula E cercherà di tornare ai vertici grazie a quella storia".

Oliver Turvey ha già corso in Formula E nella stagione 2014/2015, quando la squadra si chiamava NEXTEV TCR, firmando il suo risultato migliore della carriera nella serie a Città del Messico, nella stagione 2017/2018.

Anche per Ma si tratta di un ritorno in Formula E, avendo già corso 6 ePrix con il team Aguri, Techeetah e NIO tra il 2015/2016 e il 2017/2018. Il suo miglior risultato lo ha ottenuto nella sua prima stagione nella serie, firmando un 11esimo posto nell'ePrix di Londra.

"Sono molto felice di tornare a correre con il team NIO", ha dichiarato Ma a Motorsport.com. "L'ultima gara corsa nella categoria ho usato ancora una monoposto Gen 1, dunque per me sarà la prima stagione al volante di vetture Gen 2 e il primo contatto avverrà a Valencia. Si tratta di un bel passo avanti su tutti i punti di vista".

"Il team ha passato una stagione difficile nel 2018/2019, ma è stato quasi completamente ricostruito, inoltre ci sarà un nuovo powertrain. Avrò tante cose da imparare".

NIO 333 FE Team, NIO FE-005

NIO 333 FE Team, NIO FE-005

NIO 333 FE Team, NIO FE-005

NIO 333 FE Team, NIO FE-005

NIO 333 FE Team, NIO FE-005

Oliver Turvey, Ma Qing Hua, NIO 333 FE Team

NIO 333 FE Team, NIO FE-005

NIO 333 FE Team, NIO FE-005

