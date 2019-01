Jaguar schiera Pietro Fittipaldi e Harry Tincknell nei rookie test di Marrakech

Jaguar ha annunciato questo pomeriggio i nomi dei due piloti che prenderanno parte ai rookie test di FIA Formula E che saranno svolti questo mese a Marrakech.

Si tratta di Pietro Fittipaldi e dell'esperto Harry Tincknell. Il 22enne brasiliano che nel 2019 sarà test driver del team Haas F1 ha recuperato pienamente dall'infortunio alle gambe patito a Spa, appuntamento del WEC.

Fittipaldi ha già guidato la Jaguar lo scorso anno ai rookie test di Marrakech, ma il 13 prenderà per la prima volta contatto con la monoposto Gen2 di Formula E.

"Sono molto felice di poter guidare la monoposto Gen2 di Formula E. Sarà un vero e proprio passo avanti, perché ha più potenza e più grip rispetto alla monoposto precedente", ha dichiarato il 22enne.

Harry Tincknell, pilota titolare Ford nel WEC è stato uno dei 4 piloti che Jaguar ha valutato l'anno in cui è entrata in Formula E, quando poi scelse Mitchell Evans e Adam Carroll.

Recentemente Tincknell è stato impiegato come pilota addetto al simulatore e allo sviluppo del team NIO, guidando inoltre per lo stesso team nei rookie test di Marrakech dello scorso anno.

"Jaguar mi ha permesso di fare i primi giri in una monoposto di Formula E e sono davvero grato al team per questa nuova opportunità, perché potrò provare la nuova monoposto", ha dichiarato Tincknell.

"E' una grande opportunità per me e spero di poter sfruttare la mia esperienza accumulata in precedenza in Formula E per fare il miglior lavoro possibile".