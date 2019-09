La DS Techeetah ingaggia Da Costa per la Formula E 2019/2020

Il portoghese approda nella squadra Campione in carica dopo la separazione da BMW e forse farà un test ad ottobre prima di quelli collettivi.

António Félix Da Costa correrà con la DS Techeetah la stagione 2019/2020 di FIA Formula E, andando a completare la line-up del team franco-cinese che ha già confermato Jean-Éric Vergne.

Dopo aver lasciato la BMW-Andretti Motorsport, il portoghese approda nella squadra Campione in carica che ha conquistato anche il titolo piloti proprio con "JEV", mentre André Lotterer aveva già fatto le valigie per correre il prossimo anno con la Porsche.

"Avere l'opportunità di unirmi alla squadra che ha appena vinto due titoli in una serie così competitiva nel motorsport come è la Formula E è molto raro - ha detto Da Costa - E' stata una dura decisione lasciare la posizione precedente, ma a questa offerta non potevo dire no e sono entusiasta di poter lavorare con Jean-Éric e la DS Techeetah".

Seppur il suo periodo di lavoro ufficialmente non possa partire prima dell'1 ottobre, Da Costa dovrebbe riuscire prendere parte ad un test privato con la sua nuova compagine prima delle prove collettive previste verso la fine del mese prossimo.

“E' fantastico avere António nel team, è un buon amico di tutti noi e gli diamo il benvenuto nella nostra squadra nero-oro ha detto il Team Principal, Mark Preston - Sarà un ottima aggiunta per il team, è uno veloce e siamo impazienti di vederlo in azione assieme a Vergne quest'anno".

Il Campione transalpino ha aggiunto: "Voglio dare un caloroso benvenuto ad António, siamo amici da tempo e abbiamo già fatto parte dello stesso programma nel motorsport in passato, per cui è bellissimo poter lavorare ancora assieme. E' un bell'ingresso in squadra".

