La FIA pubblica la entry list della stagione 2019/20

L'organo di governo ha pubblicato la entry list della stagione 2019/20 dell'ABB Formula E, con Mercedes e Porsche che si uniscono sulla griglia di partenza.

La stagione 2019/20 di Formula E vedrà la più grande griglia di partenza da quando è nata ed avrà 24 vetture, rispetto alle 22 che aveva l'anno scorso quando HWA si è aggiunto al gruppo come equipaggiamento di Venturi Racing.

Come previsto, HWA è stata sostituita da Mercedes, ma continuerà a gestire il team di gara per conto del costruttore. la line-up di Mercedes per la sua stagione di debutto nel campionato elettrico verrà rivelata mercoledì in occasione del Salone di Francoforte.

Porsche invece ha formalmente svelato la sua prima monoposto di Formula E con un evento live in streaming sulla piattaforma di gioco Twitch lo scorso mese. La squadra schiererà Andre Lotterer e Neel Jani come primi piloti di Formula E, mentre il team sarà guidato da una struttura di gestione unica per quattro persone.

Entry list completa:

Audi Sport ABT

BMW Andretti

Dragon

DS Techeetah

Envision Virgin Racing

Jaguar Racing

Nissan e.dams

NIO

Porsche

Mahindra Racing

Venturi Racing

Mercedes