Lotterer penalizzato: arretra dal quarto al 14esimo posto a Berna!

Doccia fredda per Andrea Lotterer, che è stato arretrato dal quarto al 14esimo posto finale dell'E-Prix di Berna con una penalità arrivata dopo la conclusione della corsa.

Lotterer è stato penalizzato di 22 secondi per essere uscito dalla pitlane quando c'era il semaforo rosso, dopo essere rientrato per una riparazione in seguito all'incidente che aveva coinvolto otto vetture alla partenza.

Il pilota della DS Techeetah è stato messo sotto investigazione non appena è ripresa la gara. Una gara di cui è stato grande protagonista, riuscendo a risalire fino al quarto posto.

Il comunicato diffuso dalla FIA ha spiegato che Lotterer ha infranto l'articolo 37.1 del regolamento sportivo, che afferma che durante la gara un pilota può uscire dalla corsia box solo quando il semaforo è verde. Lotterer, tuttavia, non ha perso punti sulla sua licenza, perché l'informazione di tornare in pista gli era stata data dalla sua squadra.

Ora Lotterer però si ritrova così a 44 punti dal compagno di squadra Jean-Eric Vergne in vista del doppio appuntamento conclusivo di New York e nel frattempo è stato superato in classifica dall'Audi di Lucas di Grassi.

Lotterer ha spiegato a Motorsport.com perché è uscito dalla pitlane nonostante ci fosse il semaforo rosso: "Normalmente quando c'è una bandiera rossa, devi andare nella corsia box, ma poi è arrivato il messaggio di non rientrare nella pitlane, ma io ero già lì".

"Ho chiesto cosa dovevo fare e il team ha ricevuto un messaggio che diceva che tutte le vetture dovevano accodarsi. Così ho chiesto più volte e mi hanno detto di andare a riaccodarmi agli altri. Ho visto la luce rossa, ma pensavo che fosse la cosa che ci avevano ordinato di fare".

Lotterer infatti ha criticato la decisione di infliggergli una penalità, definendola "estremamente dura".

"C'era la bandiera rossa, ma abbiamo pensato che stavamo facendo ciò che ci aveva chiesto il direttore di gara per facilitare la procedura di riavvio. Poi i commissari mi hanno dato una penalità di 22 secondi".

"E' stata molto dura, perché non è cambiato nulla. Ma le corse oggi sono queste: non è più sport, sono solo regole".

La penalità di Lotterer non è stata la sola arrivata dopo la gara di Berna. José Maria Lopez, per esempio, è stato squalificato dopo aver chiuso 13esimo per aver utilizzato un consumo energetico di 224,03 kWh nel 15esimo giro, quando il limite regolamentare è di 200 kWh.

Edoardo Mortara invece è incappato in una penalità di cinque posizioni in griglia per la gara d'apertura di New York a causa di un contatto con Alexander Sims della BMW Andretti.

Il compagno di squadra di Sims, Antonio Felix Da Costa, ha invece ricevuto una penalità post-gara di cinque secondi per non aver rispettato la Full Course Yellow, andando brevemente a 54 km/h. Tuttavia, il pilota portoghese è rimasto al 12esimo posto.

Ecco la classifica aggiornata: