Lotterer sbaglia ma realizza un giro pazzesco e si prende la pole per l'E-Prix di Roma!

Il tedesco, nonostante una sbavatura al tornantino, è autore di una prestazione incredibile. Evans, ormai certo della pole, si deve accontentare del secondo tempo. Qualifica amara per da Costa e Vergne.

E’ stata una sessione di qualifiche da brividi quella andata in scena a Roma per il settimo round del campionato di Formula E. La pioggia, caduta poco prima dell’inizio della Superpole e cessata subito dopo l’ingresso in pista di Buemi, ha rimescolato i valori in campo costringendo lo svizzero della Nissan e.dams ad un modesto sesto tempo ed ha consentito ad Andrè Lotterer di conquistare una pole mostruosa.

Il tedesco, sceso in pista nel Gruppo 2 ed autore del miglior crono in 1’29’’761, è stato l’ultimo pilota ad affrontare l’insidioso tracciato dell’Eur nel corso della Superpole.

Lotterer ha letteralmente divorato l’asfalto capitolino, migliorando il precedente riferimento firmato Evans sia nel T1 che nel T2, ma ha rischiato di gettare tutto al vento quando ha commesso un lungo alla staccata del tornantino.

In casa Jaguar, visto l’errore, si è subito festeggiato pensando ad una pole ormai nelle mani di Evans, ma Lotterer, dopo la sbavatura, non ha perso la calma ed ha spinto forte sull’acceleratore fermando il cronometro sul tempo di 1’32’’123 relegando così Evans al secondo posto in griglia con un gap di ben 360 millesimi.

Il giro di Lotterer è stato semplicemente impressionante dato che, nonostante l’errore al tornantino, è riuscito a mantenere inalterato il distacco vantato già al secondo settore.

Evans non ha potuto fare altro che applaudire il tedesco, ma nei box Jaguar si è respirata una boccata di ottimismo dopo la tormentata separazione da Nelson Piquet.

Le condizioni mutevoli dell’asfalto hanno consentito a Jose Maria Lopez di riscattarsi dopo il grave errore commesso nelle Libere 2 e di ottenere il terzo riferimento di giornata precedendo uno Stoffel Vandoorne in grande spolvero sul tracciato romano.

L’ex pilota della McLaren è stato tra i più veloci del Gruppo 4, e questo pomeriggio scatterà dalla quarta casella con il crono di 1’33’’233.

Qualifiche positive in casa Geox Dragon grazie al quinto tempo firmato dal rientrante Maximilian Gunther. Il tedesco, così come Buemi, ha commesso un errore nel giro di lancio arrivando lungo al tornantino, ed è stato penalizzato nella sua performance da un asfalto ancora bagnato.

Stesso discorso vale per Buemi. Il pilota della Nissan e.dams, infatti, è stato il primo a scendere in pista per la Superpole ed ha dovuto fare i conti con un tracciato reso insidioso dalla pioggia che l’ha penalizzato notevolmente. Il crono di 1’36’’331 ed i 4 secondi di distacco dalla vetta non sono indicativi.

La quarta fila vedrà scattare dalla settima piazza Edoardo Mortara. Lo svizzero è stato ancora una volta il miglior pilota del team Venturi e solo per un pelo non è riuscito ad accedere alla Superpole, mentre al suo fianco si piazzerà in ottava casella Robin Frijns.

La top ten si completa con un ottimo Alex Lynn autore del nono tempo e Pascal Wehrlein in decima posizione. L’inglese non ha fatto assolutamente rimpiangere Nelson Piquet…

Qualifiche da dimenticare per molti dei protagonisti attesi. Oliver Rowland, dopo aver ben impressionato nelle Libere 1, non è riuscito a trovare il giusto feeling con il tracciato e sarà costretto ad avviarsi dalla dodicesima posizione, mentre alle sue spalle prenderà il via il leader del campionato, Antonio Felix da Costa.

Addirittura peggio ha fatto Jean Eric Vergne. Il campione in carica non è stato incisivo nel primo gruppo e questo pomeriggio sarà costretto ad una gara in rimonta dalla diciassettesima casella.

Chiude lo schieramento Alexander Sims, costretto ad abbandonare la qualifica a seguito di un inconveniente tecnico sulla sua BMW.

1 36 André Lotterer Techeetah 3 1'29.761 115.105 2 20 Mitch Evans Jaguar Racing 6 1'29.942 0.181 0.181 114.874 3 7 José María López Dragon Racing 3 1'30.099 0.338 0.157 114.673 4 5 Stoffel Vandoorne HWA AG 3 1'30.207 0.446 0.108 114.536 5 6 Maximilian Gunther Dragon Racing 3 1'30.277 0.516 0.070 114.447 6 23 Sébastien Buemi Nissan e.dams 5 1'30.341 0.580 0.064 114.366 7 48 Edoardo Mortara Venturi 3 1'30.397 0.636 0.056 114.295 8 4 Robin Frijns Virgin Racing 3 1'30.422 0.661 0.025 114.264 9 3 Alex Lynn Jaguar Racing 3 1'30.500 0.739 0.078 114.165 10 94 Pascal Wehrlein Mahindra Racing 3 1'30.609 0.848 0.109 114.028 11 19 Felipe Massa Venturi 5 1'30.623 0.862 0.014 114.010 12 22 Oliver Rowland Nissan e.dams 6 1'30.723 0.962 0.100 113.885 13 28 António Félix Da Costa Andretti Autosport 2 1'30.804 1.043 0.081 113.783 14 2 Sam Bird Virgin Racing 2 1'30.880 1.119 0.076 113.688 15 11 Lucas Di Grassi Audi Sport Team ABT 3 1'30.977 1.216 0.097 113.567 16 17 Gary Paffett HWA AG 3 1'30.980 1.219 0.003 113.563 17 25 Jean-Éric Vergne Techeetah 2 1'31.016 1.255 0.036 113.518 18 66 Daniel Abt Audi Sport Team ABT 3 1'31.043 1.282 0.027 113.484 19 16 Oliver Turvey NIO Formula E Team 6 1'31.043 1.282 0.000 113.484 20 64 Jérôme D'Ambrosio Mahindra Racing 3 1'31.192 1.431 0.149 113.299 21 8 Tom Dillmann NIO Formula E Team 3 1'31.220 1.459 0.028 113.264 22 27 Alexander Sims Andretti Autosport 2 1'46.182 16.421 14.962 97.304

