Marrakesh, Libere 1: Frijns vola subito al comando e precede Da Costa

Il tracciato di Marrakech ha fatto da palcoscenico per il secondo round stagionale della Formula E con i piloti impegnati ad affrontare il gelido asfalto marocchino alle prime luci dell’alba.

Ad imporsi in cima alla lista dei tempi è stato Robin Frijns. L’olandese del team Envision Virgin Racing ha chiuso le Libere 1 con il crono di 1’17’’808 precedendo di appena 94 millesimi il vincitore della primo round stagionale, Antonio Felix Da Costa, e di poco più di un decimo la vettura gemella del compagno di squadra Sam Bird.

Dopo il positivo esordio stagionale, Oliver Rowland ha confermato il buon feeling con la categoria totalmente elettrica centrando il quarto riferimento ma con un gap di 4 decimi dal crono firmato Frijns, mentre Oliver Turvey ha chiuso alle spalle del connazionale con 477 millesimi di ritardo.

Sesto e settimo tempo per entrambe le vetture del Panasonic Jaguar Racing con Mitch Evans bravo a precedere il compagno di team Nelson Piquet.

La top ten ha visto infine Alexander Sims portare la seconda BMW del team Andretti sino all’ottavo posto in classifica precedendo di soli 2 millesimi la Nissan E.Dams di Sebastien Buemi, mentre Jean Eric Vergne ha ottenuto il decimo riferimento pagando un gap di 825 millesimi dalla vetta.

Nella sessione odierna si è finalmente visto Pascal Wehrlein al debutto sulla Mahindra. Il pilota tedesco ha chiuso in fondo alla classifica dei tempi ed è anche stato protagonista di un inconveniente che l’ha visto dapprima parcheggiare la sua monoposto in curva 10 per poi resettare il sistema e tornare daccapo sul tracciato.

La seconda sessione di prove libere scatterà alle 10:15 ore italiane.