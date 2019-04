Mercedes ha fatto debuttare la sua monoposto di Formula E sulla pista di Varano

Edoardo Mortara e Stoffel Vandoorne hanno fatto esordire la Gen2 della Casa tedesca, che farà il suo esordio nella serie "full electric" dal 2019/2020.

Poche ore dopo essersi gustata la seconda doppietta della stagione in Formula 1, Mercedes ha posto nelle fondamenta della sua storia nel motorsport un'altra pietra miliare. Dal 27 al 29 marzo il team della Stella a tre punte ha fatto esordire in pista la propria monoposto con cui correrà nel campionato FIA Formula E.

Il team ha affidato la monoposto a Edoardo Mortara (che ha preso il posto di Gary Paffett, impegnato a Laguna Seca nell'International GT Challenge) e a Stoffel Vandoorne, i quali hanno compiuto i primi giri sulla pista di Varano.

Nella prima giornata sono stati compiuti 50 chilometri, poi nei due giorni finali di prove il chilometraggio è salito in maniera considerevole, arrivando a 527.

Mercedes ha sfruttato così 2 dei 15 giorni di test a disposizione delle Case costruttrici prima della stagione 2019/2020. "Quando una nuova monoposto entra per la prima volta in pista è sempre un momento speciale", ha dichiarato Toto Wolff, boss di Mercedes Motorsport.

"Per noi non è solo un'importante pietra miliare per il nostro giovane team, ma anche un modo per portare avanti sviluppi per i prossimi anni".

Ian James, managing director di Mercedes-Benz Formula E, ha aggiunto: "Siamo molto soddisfatto dei progressi che abbiamo fatto nei primi test con la nuova monoposto".

"I primi giorni di test a Varano sono stati un passo avanti importante per lo sviluppo del nostro team. Abbiamo riunito vari esperti dalle nostre fabbriche di Affalterbach, Brackley, Brixworth e Stoccarda e, alla fine dei tre giorni, siamo diventati un vero e proprio team".

Edoardo Mortara, Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01

Mercedes AMG

