Mitch Evans firma un rinnovo pluriennale con Jaguar Panasonic

Il neozelandese è stato confermato dal team dopo la crescita dell'ultima stagione. Il suo compagno di squadra sarà annunciato il 2 ottobre, alla presentazione del team.

Il team Panasonic Jaguar Racing ha annunciato questa mattina di aver rinnovato il contratto con Mitchell Evans, pilota neozelandese che ha schierato anche la stagione passata di FIA Formula E.

L'ex pilota di GP2 ha convinto il team a suon di prestazioni, tanto che Jaguar gli ha rinnovato il contratto con un accordo riguardo la stagione 6 del campionato "full electric" e anche oltre, dunque pluriennale.

Il team ha fatto sapere che il compagno di squadra di Evans sarà annunciato il giorno della presentazione del team, fissata il 2 ottobre.

"Siamo davvero molto felici che Mitch abbia deciso di legarsi a lungo termine con Jaguar", ha dichiarato James Barclay, team director di Jaguar Panasonic. "Rimarrà uno dei capisaldi del team anche nel futuro. Siamo cresciuti assieme nelle ultime tre stagioni e abbiamo sviluppato un team vincente, capace di lottare per il vertice di una categoria così competitiva come la Formula E".

Mitch Evans ha aggiunto: "Sono davvero felice di rimanere nel team per la quarta stagione consecutiva. Ho potuto assaggiare il gusto della vittoria assieme al team e ora voglio sempre di più! Il team sta diventando sempre più forte e qui mi sento a casa. Sono determinato nel spingere forte per migliorare assieme al team, costruendo sulla base della passata stagione un anno in cui avremo il compito di portare a casa più punti, più podi e più vittorie".