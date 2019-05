Mitch Evans perde la prima fila all'E-Prix di Monaco

Mitch Evans ha perso il secondo posto sulla griglia di partenza dell'E-Prix di Monaco, dovendo arretrare di dieci posizioni a causa della terza reprimenda stagionale.

Il pilota della Jaguar avrebbe dovuto prendere il via dalla prima fila dopo aver ottenuto il terzo tempo in qualifica, grazie alla penalità di tre posizioni in griglia che doveva scontare il poleman Oliver Rowland, a causa di un incidente avvenuto nello scorso round di Parigi.

Ancora prima della conclusione della Superpole, tuttavia, era arrivato il messaggio che Evans era sotto investigazione per una possibile infrazione alla procedura della sessione.

Dopo un'indagine svolta al termine delle qualifiche, è stato scoperto che Evans è passato alla potenza massima prima di entrare nell'ultimo settore del giro di lancio, violando così l'articolo 33.3a della Formula E.

Leggi anche:

Monaco E-Prix: Rowland firma la superpole, ma al palo ci sarà Vergne

In realtà, il comunicato della FIA spiega che Evans lo ha fatto solamente quattro decimi di secondo prima di entrare nel T3, ammettendo che si è trattato di un suo errore. Anche i commissari hanno riconosciuto che questa regola è pensata per risparmiare la batteria, perché Evans non ha ottenuto alcun vantaggio prestazionale, quindi lo ha punito solo con una reprimenda.

Tuttavia, trattandosi della terza reprimenda nella stagione, il pilota neozelandese è incappato automaticamente in un arretramento di 10 posizioni in griglia. Questo vuol dire che scatterà dalla 12esima posizione, mentre al suo posto in prima fila ci sarà la Mahindra di Pascal Wehrlein.

Ecco come cambia la griglia di partenza: