Monaco E-Prix: da Costa squalificato, penalizzati Abt e Frijns

Il pilota della BMW Andretti è stato escluso per aver utilizzato troppa potenza nel finale di gara, mentre quello dell'Audi e quello della Virgin sanzionati per i contatti con Turvey e Sims.

Antonio Felix da Costa e Daniel Abt hanno perso i loro piazzamenti a punti nell'E-Prix Monaco della Formula E 2018/2019 in seguito a delle investigazioni avvenute nel post-gara.

Da Costa è stato squalificato per aver utilizzato una modalità di potenza troppo elevata nelle fasi finali della gara, mentre Abt ha ricevuto una penalità di 33 secondi (sostitutiva di un drive through) per il contatto con Oliver Turvey.

Queste decisioni significano che da Costa ha perso il sesto posto che aveva conquistato per la BMW Andretti, mentre il tedesco dell'Audi è precipitato dall'ottava alla quindicesima posizione nella classifica finale.

Da Costa ha spiegato di essere convinto di avere aumentato la potenza premendo un pulsante in maniera accidentale, durante un contatto con Mitch Evans avvenuto nel corso del penultimo giro.

"Stavo facendo la curva ed Evans ha frenato molto tardi, colpendomi e facendomi finire largo. Quando mi ha colpito, mi è scivolato il volante dalle mani ed ho cambiato la modalità di potenza" ha spiegato da Costa a Motorsport.com. "L'ho tenuta per un giro completo, poi i ragazzi se ne sono accorti e sono tornato alla modalità da 200 kW. Non ho guadagnato nulla ed è successo perché mi hanno colpito, ma riceverò una sanzione".

"Quello che ho detto ai commissari è: i piloti che sbagliano e buttano fuori degli avversari, ricevono delle penalità di tre o di cinque posizioni sulla griglia di partenza. Per favore, considerate che questo sia stato un caso molto simile".

Curioso anche quanto capitato ad Abt, che ha tamponato Turvey quando è iniziata la Full Course Yellow, costringendolo al ritiro: "E' stato un incidente strano. Turvey era di fronte a me quando è iniziata la Full Course Yellow. Ci sono cinque secondi per rallentare e raggiungere i 50 km/h, ma lui ha frenato subito in maniera brusca e non me lo ha aspettavo. Ho frenato più che ho potuto, ma l'ho colpito nel posteriore e penso che abbia avuto una foratura".

Nell'elenco dei piloti penalizzati figura anche Robin Frijns, che dovrà pagare cinque posizioni in griglia a Berlino in seguito all'incidente nel finale con Alexander Sims. Il pilota della Virgin è stato costretto al ritiro in seguito ad un contatto alla Sainte Devote con quello della BMW, che ha proseguito la gara chiudendo 13esimo, ma i commissari lo hanno ritenuto comunque responsabile e lo hanno sanzionato.

