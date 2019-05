Monaco E-Prix, Libere 1: Di Grassi brilla, Bird insegue ad appena 72 millesimi

Nel primo turno di Libere è stato il brasiliano dell'Audi ad ottenere il miglior crono, ma Bird è ad un soffio. Distacchi davvero ridotti con 18 piloti racchiusi in 9 decimi.

Dopo aver affrontato un E-Prix di Parigi reso complicato dalla pioggia, il circus della Formula E si è spostato nella vicina Montecarlo ed è stato accolto dal sole ed un clima decisamente primaverile.

Sul tracciato ridotto del Principato sono andate in scena le prime prove libere ed a brillare in cima alla lista dei tempi è stato Lucas Di Grassi. Il brasiliano dell’Audi è riuscito ad imporsi nella fase finale del turno grazie al crono di 50’’183, ma non è riuscito a creare un margine di sicurezza tale da farlo avvicinare con serenità alle Libere 2.

Alle sue spalle, infatti, Sam Bird ha ottenuto il secondo riferimento accusando un ritardo di appena 72 millesimi ma, ad onor del vero, bisogna anche dire che su un tracciato corto come quello che affronteranno i piloti della Formula E i distacchi sono stati davvero ridotti ed in 9 decimi troviamo ben 18 vetture.

Tornando alla classifica, alle spalle di Bird ha centrato il terzo tempo Mitch Evans. Il pilota della Jaguar, reduce da un E-Prix di Parigi disastroso, è stato protagonista di un lungo senza conseguenze alla Santa Devota ed ha preceduto per un solo millesimo la BMW di Sims, protagonista anch’egli di un lungo innocuo.

Sebastien Buemi è stato il miglior esponente per il team Nissan e.dams grazie al quinto crono in 50’’347 ed è stato bravo a piazzarsi davanti ad un ritrovato Antonio Felix da Costa. Il portoghese ha chiuso la prima sessione di libere con il tempo di 50’’449 ed insieme a Sims ha confermato una ritrovata competitività delle vetture della casa tedesca.

Robin Frijns ed André Lotterer hanno ottenuto il settimo e l’ottavo riferimento, mentre la top ten si è completata con il nono crono firmato Oliver Rowland ed il decimo centrato da Stoffel Vandoorne.

Il belga ha chiuso il turno in 50’’638 ed ha così escluso dai primi dieci il campione in carica Jean Eric Vergne, undicesimo ed in ritardo mezzo secondo dalla vetta.

I piloti della Formula E torneranno in pista alle 10:00 per la seconda sessione di Libere sulle stradine del tracciato di Montecarlo.