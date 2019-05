Monaco E-Prix, Libere 2: Rowland porta in vetta la Nissan davanti alle DS Techeetah

Il pilota britannico stacca il miglior crono precedendo di un decimo Vergne e Lotterer. Quinto tempo per l'Audi di Di Grassi, con tanti big nelle posizioni di rincalzo. Tutto il gruppo racchiuso in 1"5.

Ormai sta diventando quasi un'abitubine per lui, perché per la quarta volta da quando ha fatto il suo debutto in Formula E, Oliver Rowland è stato il più veloce in un turno di prove libere nella seconda sessione del weekend di Monaco.

Il pilota della Nissan e.dams ha fermato il cronometro su un tempo di 49"847, grazie al quale è riuscito a mettersi dietro le due DS Techeetah di Jean-Eric Vergne e di Andre Lotterer.

La versione più corta del tracciato del Principato ha scosso non poco le gerarchie, visto che esclusi Vergne e Di Grassi, che ha staccato il quinto tempo, nelle prime nove posizioni non ci sono altri piloti che hanno già vinto in questa stagione. E sono stati otto diversi nelle prime otto gare!

Leggi anche:

Monaco E-Prix, Libere 1: Di Grassi brilla, Bird insegue ad appena 72 millesimi

Senza dubbio, Rowland, Lotterer, ma anche Felipe Massa, ottavo, ed Alex Lynn, autore del quarto tempo con la Jaguar, saranno desiderosi di provare a continuare questa striscia con tanti vincitori diversi anche oggi.

Con il cittadino monegasco che è molto più largo rispetto a quelli a cui sono abituati i piloti della Formula E, non bisogna stupirsi se non ci sono stati incidenti in questa FP2, anche se va segnalato un testacoda di Di Grassi alla Sainte Devote ed un dritto di Sebastien Buemi al tornante del porto (quello che per la F1 è la chicane del porto). Lo svizzero della Nissan e.dams ha vissuto una sessione difficile ed è addirittura penultimo.

Anche Edoardo Mortara si è detto tutt'altro che soddisfatto della sua Venturi, non riuscendo a fare meglio del 14esimo tempo, anche se va detto che l'intero schieramento è tutto racchiuso nello spazio di appena un secondo e mezzo.