Monaco E-Prix: Rowland firma la superpole, ma al palo ci sarà Vergne

Terza pole stagionale per il pilota della Nissan e.dams, che però deve scontare un arretramento di tre posizioni. Ne approfitta il campione in carica, che potrà sfruttare anche la qualifica negativa degli altri uomini di classifica.

Dopo essere stato il più veloce nel secondo turno di prove libere, Oliver Rowland si è confermato il più veloce anche nella Superpole dell'E-Prix di Monaco.

Il pilota della Nissan e.dams ha messo tutti in fila in qualifica per la terza volta in stagione, ma oggi pomeriggio scatterà dalla quarta casella dello schieramento, dovendo scontare una penalità di tre posizione a causa di un incidente con Alexander Sims avvenuto a Parigi.

Ad approfittarne sarà il campione in carica Jean-Eric Vergne, che con la sua DS Techeetah ha chiuso a soli 21 millesimi dal 50"021 stampato dal britannico. Salvo complicazioni, a dividere la prima fila con lui ci sarà la Jaguar di Mitch Evans, anche se il pilota neozelandese è finito sotto investigazione per una possibile violazione al format della Superpole.

Quarto tempo, ma terzo posto in griglia, per la Mahindra di Pascal Wehrlein, rimasto alle spalle di Rowland per appena 107 millesimi. Al suo fianco l'ex pilota di Formula 1 avrà proprio il portacolori della Nissan, che come detto arretra dalla pole al quarto posto.

Solamente quinto Felipe Massa, che anche sulle strade di "casa" non è riuscito a brillare troppo con la sua Venturi. Il brasiliano ha commesso un errore al tornante del Porto e lo ha pagato nel resto del giro. L'ultimo ad aver avuto accesso alla Superpole è invece Sebastien Buemi, l'unico ad aver vinto a Monaco nella storia della Formula E, che però questa volta si è dovuto accontentare del sesto posto in griglia con la Nissan e.dams.

Non è stata una grande giornata fin qui invece per i principali uomini di classifica della stagione: il leader Robin Frijns si ritrova 12esimo con la sua Virgin, giusto davanti all'Audi di Lucas di Grassi e poco più indietro rispetto alla BMW di Antonio Felix Da Costa, che invece occupa la nona posizione.

Se la passano decisamente peggio però Jerome d'Ambrosio ed Andre Lotterer, che sono addirittura in 17esima ed in 22esima ed ultima posizione su una griglia che comunque vede tutte le monoposto racchiuse nello spazio di appena 970 millesimi. Per Vergne quindi sembra presentarsi un'occasione davvero ghiotta per recuperare punti e posizioni in classifica.

Superpole

1 Oliver Rowland Nissan e.dams 2 50.021 127.026 2 Jean-Éric Vergne Techeetah 2 50.042 0.021 0.021 126.973 3 Mitch Evans Jaguar Racing 2 50.112 0.091 0.070 126.795 4 Pascal Wehrlein Mahindra Racing 2 50.128 0.107 0.016 126.755 5 Felipe Massa Venturi 2 50.218 0.197 0.090 126.528 6 Sébastien Buemi Nissan e.dams 2 50.234 0.213 0.016 126.488 View full results

Qualifiche