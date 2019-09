Muller affianca Hartley alla Dragon in Formula E

La Dragon ha completato la sua line-up per la Formula E 2019/2020 affiancando il pilota ufficiale Audi Nico Muller all'ex pilota di Formula 1 Brendon Hartley.

Muller, che in questa stagione ha chiuso al secondo nel DTM, con anche due successi all'attivo, farà il suo debutto nella serie full electric in occasione della prima gara della prossima stagione, in Arabia Saudita.

In passato però ha già avuto modo di provare una monoposto di Formula E in occasione dei test di Marrakech nel 2018 e nel 2019, risultando il più veloce in entrambe le occasioni, ma è sceso in pista anche in quelli di Ad Diriyah all'inizio del 2018/2019.

La scorsa stagione, inoltre, Muller ha vestito i panni del collaudatore dell'Audi in Formula E.

"Ho già iniziato a lavorare con la maggior parte del team" ha dichiarato Muller. "Sono un gruppo estremamente motivato di piloti. Hanno dimostrato la loro capacità di vincere gare e di lottare per il podio in Formula E".

"L'hanno già fatto in passato e puntiamo a farlo anche nella sesta stagione. Abbiamo una grande sfida davanti a noi".

"Siamo un team indipendente e ora il livello di competizione si è fatto molto alto, ma ho grande fiducia nel team".

"Abbiamo una struttura compatta e tutti hanno una conoscenza completa del progetto, quindi insieme potremo ottimizzare rapidamente il pacchetto Penske Autosport".

"Adoro correre sui cittadini e non vedo l'ora di sfidare i ragazzi più forti della categoria".

"La Formula E è particolarmente impegnativa, specialmente per un principiante, ma penso che abbiamo davanti a noi un anno estremamente eccitante".

L'accordo con la Dragon rende Muller il quarto pilota ufficiale Audi pronto a correre nella stagione 2019/2020 di Formula 1.

Oltre ai due piloti del factory team, Lucas di Grassi e Daniel Abt, anche Robin Frijns dovrebbe continuare la sua avventura con la Envision Virgin Racing.

Jay Penske, proprietario della Dragon, ha dichiarato: "Sono molto entusiasta di avere Nico al volante della Penske EV-4 in questa stagione".

"Nico è un grande combattente e con lui abbiamo tutto per competere con gli avversari più forti della Formula E. Non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione".