Nissan conferma Buemi e Rowland per la stagione 2019/2020

Nissan e.dams ha annunciato che Sebastien Buemi resterà in Formula E a fianco di Oliver Rowland per la stagione 2019/2020.

Buemi ha corso con il suo attuale team dalla prima stagione della Formula E nel 2014/2015, quando ancora era conosciuta con il nome di Renault e.dams, vincendo il titolo nel 2015/2016 e chiudendo in seconda posizione nelle ultime tre stagioni.

Alla fine del 2016/2017 ha firmato l’estensione del proprio contratto per altri due anni, che hanno compreso anche la prima stagione del passaggio a Nissan come costruttore e.dams nel 2018/2019. Sembrava altamente probabile che il due volte campione di Le Mans e del mondiale endurance con Toyota restasse con la squadra, ma c’era un pizzico di incertezza causato dalla coincidenza tra i calendari 2019/2020 di Formula E e del WEC.

Le due coincidenze restano e, mentre si aspettano cambiamenti nel calendario della Formula E, sembra chiaro che in una situazione del genere, dove i due campionati corrono nello stesso fine settimana, il contratto di Buemi con Toyota LMP1 ha la precedenza.

Motorsport.com ha contattato Nissan per avere un quadro più chiaro della situazione. Buemi ha affermato: “Abbiamo avuto un buon passo in questa quinta stagione e spero di continuare su questa linea. Ci sono alcuni costruttori nuovi che entreranno nella sesta stagione, ma noi abbiamo molta più esperienza come squadra e questo ci renderà più competitivi. Avere Oliver nuovamente come compagno di squadra sarà fantastico. La continuità è importante, abbiamo già lavorato insieme per un anno e questo sarà di grande aiuto. Oliver è stato molto forte lo scorso anno, lo voglio battere ma entrambi dobbiamo essere veloci per portare il team sempre più avanti. Avere un compagno di squadra veloce mi rende un pilota migliore”.

Rowland continuerà per la seconda stagione con Nissan, dopo essere entrato nel team all’ultimo giorno della stagione 2018/2019 dopo che Alexander Albon ha lasciato per andare in Formula 1 con Toro Rosso. Il britannico ha firmato un contratto per la stagione 2019/2020, soggetto alle prestazioni.

Rowland ha affermato: “Ho avuto una grande stagione d’esordio, ma ora è il momento di prepararmi in maniera adeguata per il mio secondo anno e tornare ancora più forte. Sono arrivato in questa quinta stagione con veramente poca esperienza, ma credo di essermi adattato piuttosto bene. Mi sono sentito a mio agio con il team e ho avuto molto supporto da parte di tutti”.

“La mia prima stagione con Seb è stata spaventosa, ho imparato tanto da lui. Spero che entrambi potremo spingerci l’un l’altro e spingere anche il team. Avrò anche molto più tempo per prepararmi e lavorare con la squadra per capire come adattare meglio la vettura alle mie esigenze. Credo che questo farà una grande differenza. Voglio essere più competitivo in questa stagione ed iniziare a vincere gare”.

Nissan ha concluso la sua prima stagione in Formula E in quarta posizione nella classifica dei costruttori, con sei pole ed una vittoria, che Buemi ha conquistato all’ultimo round, disputato a New York. Ma la prima stagione del costruttore ha visto anche una questione sul propulsore a doppio motore che ha portato la FIA a bandire questi approcci e lasciando Nissan con un tempo limitato per adattarsi alla sua tecnologia in vista della prossima stagione.

Michael Carcamo, Direttore Nissan Global Motorsport, ha dichiarato: “La seconda posizione di Sebastien nella quinta stagione e la sua attitudine come uomo squadra lo hanno reso la nostra scelta per la nostra line-up in vista del prossimo anno. Oliver ha dato prova di imparare molto velocemente e ci siamo abituati subito a vedere il suo nome in cima alla classifica dei tempi. Non c’è dubbio sul fatto che abbiamo una coppia di piloti di rilievo”.