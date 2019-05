Parigi, uno dei candidati al ruolo di sindaco tuona: "Se mi eleggono, basta Formula E!"

Uno dei principali candidati alla corsa alla poltona di sindaco di Parigi, Benjamin Griveaux, ha inserito nel suo progamma la cancellazione della gara di Formula E nella capitale francese se verrà eletto.

L'ex segretario di stato francese è uno dei principali candidati alla nomina da parte del partito La Republique En Marche (LREM) per le elezioni di Parigi.

LREM è stata fondata solo tre anni fa dall'attuale presidente francese Emmanuel Macron e quindi non ha preso parte alle precedenti elezioni municipali. Recenti sondaggi suggeriscono che, se Griveaux fosse il candidato, al secondo turno dovrebbe vedersela con Anne Hidalgo (partito socialista), grande sostenitrice dell'ePrix di Parigi.

Lo scorso fine settimana, Griveaux era presente alla gara, che si è svolta a Les Invalides per il quarto anno consecutivo.

"Abbiamo steso 9.000 metri cubi d'asfalto per poche ore di corsa. Asfalto che verrà rimosso lo stesso giorno. Questa è una vera aberrazione ecologica" ha detto a BFM TV (anche se è da notare che la quantità esatta è di 7.080 metri quadrati, ma anche che l'asfalto è stato completamente riciclato dopo la gara e che la FE si è offerta di riparare le buche presenti nella zona.

Griveaux, in maniera bizzarra, si è lamentato del rumore delle Formula E in una colonna che è stata pubblicata su Le Parisien, nella quale ha definito la serie "elitista".

"Un luogo iconico di Parigi è stato privatizzato per il beneficio di pochi, solo gente elegante" ha detto. "La City blocca intenzionalmente un distretto quando ci sono già dei lavori di costruzione dappertutto, rendendo tutto ancora più disordinato".

"I biglietti sono molto costosi (55 euro per i posti in tribuna, 27,50 i ridotti. Tutte le altre aree sono gratuite). Sono offerti gratuitamente agli abitanti del distretto, ma compensano un enorme turbamento".

"Non ci sono abbastanza ingorghi a Parigi? Le auto di formula sviluppano una potenza di 270 cavalli (in realtà sono 335) e raggiungono una velocità massima di 230 km/h ("ufficialmente" 280 km/h). Come può questo essere in sintonia con le aspettative di una città che durante l'ora di punta ha una velocità media di 16 km/h?".

Sebbene il contratto dell'ePrix di Parigi sia stato recentemente rinnovato fino al 2022, Griveaux ha affermato che cancellerà la gara già nel 2020 se verrà eletto.

Ha detto: "Se i parigini mi voteranno, revocherò il contratto: questo evento non porta nulla a Parigi e non convince nessuno a passare ai veicoli elettrici. Tra i costruttori che sponsorizzano la gara, il modello entry-level costa 40.000 euro (il modello più economico della Mahindra in realtà costa 6.000 euro)".

Vale la pena di notare che Griveaux ha scelto una posizione diversa rispetto ai consiglieri comunali della LREM a Parigi, che recentemente hanno votato a favore del rinnovo del contratto dell'ePrix fino al 2022.

Andre Lotterer, DS TECHEETAH, DS E-Tense FE19

Photo by: Dom Romney / LAT Images