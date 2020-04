Parte "Race at Home Challenge", il campionato virtuale della Formula E: i piloti si sfidano da casa

Sabato 25 aprile scatterà ufficialmente il campionato virtuale della Formula E con impegnati i driver della categoria elettrica. Dopo il test della scorsa settimana, scatta una serie di 8 appuntamenti che culminerà il 6 e 7 giugno: al via 24 piloti. Tutte le gare saranno LIVE e on-demand su Eurosport Player.

Visto il lockdown globale legato al Coronavirus, anche la Formula E si adatta e lancia un campionato virtuale, il "Race at Home Challenge", dove i piloti della categoria elettrica si daranno battaglia dal salotto di casa. Dopo il test della scorsa settimana, col tedesco Maximilian Gunther che si è aggiudicato abbastanza agevolmente il GP di Montecarlo, ora si inizia a fare sul serio: da sabato 25 aprile scatterà un campionato di 8 appuntamenti ufficiali sfruttando il software r-Factor 2, tra i più avanzati in ambito simulativo. L'ultimo appuntamento si correrà il 6-7 giugno su doppio turno, come avviene per il calendario "reale" di Formula E. Saranno 24 i piloti pronti a sfidarsi virtualmente, con punti veri assegnati ai primi 12 classificati.

Tutte le gare "virtuali" saranno visibili live e on-demand su Eurosport Player a partire da sabato 25 aprile alle ore 16:30 col Round 1 da Hong Kong.

Chi partecipa

La "Race at Home Challenge" presenterà due griglie separate che corrono in parallelo, una composta dai piloti dell'ABB FIA Formula E Championship e l'altra formata da alcuni degli influencer e dei gamer più veloci. Il vincitore passerà dal mondo del gaming a un reale circuito di Formula E durante un week-end di gara.

Come funzionano le corse

A partire da sabato 25 aprile, gli otto eventi seguiranno il tradizionale sistema di assegnazione dei punti della Formula E, con punti extra per la Julius Baer pole position e il giro più veloce. Saranno inoltre assegnati punti doppi durante la gara finale. I gamer dovranno qualificarsi prima di ogni gara e segnare un tempo sul giro. I 18 piloti più veloci nel periodo di qualifica, che va dal lunedì al giovedì di ogni settimana, saranno automaticamente ammessi all'evento principale e saranno affiancati da una selezione di influencer e persone famose del mondo del motorsport.

Tutti i piloti e i gamer saranno sottoposti a forte pressione per fornire le massime prestazioni nel giro di qualifica, che sarà a tentativo unico, per determinare lo schieramento sulla griglia. Gli eventi online utilizzeranno un format "Race Royale" specifico per il gaming, in cui viene eliminato l'ultimo pilota alla fine di ogni giro. Il processo di eliminazione continuerà finché non rimarranno in pista solo 10 piloti. A quel punto inizierà l'ultimo giro per decidere le posizioni a punti.

Sia i piloti sia i gamer accumuleranno i punti per il fine settimana successivo e i tre piloti migliori saranno automaticamente qualificati per l'evento successivo.

Per una buona causa: accordo con l'Unicef

La Formula E e il mondo del gaming raccoglieranno fondi durante le gare online a favore dell'UNICEF per proteggere la salute e la sicurezza dei bambini di tutto il mondo e garantire loro un'istruzione durante la crisi dovuta all'emergenza da coronavirus.

