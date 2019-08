Porsche ha tolto i veli alla sua Formula E: ecco la 99X Electric

La Casa di Weissach ha presentato la monoposto Gen2 con cui Lotterer e Jani prenderanno parte al campionato 2019-2020.

La Porsche ha presentato ieri sera la sua nuovissima 99X Electric che utilizzerà per il suo debutto nella stagione 2019-2020 di FIA Formula E.

A Ludwigsburg hanno fatto le cose in grande per l'evento andato in onda via internet sulla piattaforma Twitch e durato oltre 4h per svelare al mondo la livrea della monoposto Gen2 che riprende la colorazione bianco-rosso-nera delle vetture di Weissach.

Curiosa anche la scelta del nome - 99X Electric - che con il numero 99 vuole sottolineare l'importanza del progetto per l'azienda di Weissach, mentre con la lettera X si vuole indicare il punto di partenza di questa nuova sfida a livello motoristico, sia in pista che fuori.

I piloti che condurranno l'auto tedesca sono André Lotterer e Neel Jani, già portacolori Porsche nel FIA WEC in passato, coordinati dal direttore del motorsport Pascal Zurlinden, dal responsabile tecnico Malte Huneke, dal responsabile di FE Amiel Lindesay e dal team manager e capo del business Carlo Wiggers.

“Oggi è una giornata molto importante - ha dichiarato Fritz Enzinger, vice presidente di Porsche Motorsport e del motorsport al Gruppo Volkswagen - Con la presentazione della Porsche 99X Electric compiamo il grande salto nella Formula E. Sono molto orgoglioso del nostro team, che ha mostrato di essere di grande livello per l'impegno in questa serie e non vedo l'ora che la macchina scenda in pista".

Zurlinden ha aggiunto: "Oggi la Porsche 99X Electric si unisce alla storia ed entra a far parte delle nostre macchine del motorsport. Il nome e il design le dànno un inizio di carriera importante. E' un giorno speciale per tutti coloro che lavorano alacremente e hanno operato negli ultimi mesi sul progetto Porsche Formula E".

I test in preparazione della nuova stagione proseguiranno anche nelle prossime settimane, prima di recarsi a Valencia per la sessione ufficiale collettiva con le altre scuderia, prevista ad ottobre.

Porsche 99X Electric - Scheda Tecnica

Velocità massima: 240km/h

Accelerazione 0-100km/h: 2"8

Potenza massima (modalità qualifica): 250kW (340PS)

Potenza (gara): 200kW (272PS)

Attack-Mode: 225kW (306PS)

FanBoost: 250kW (340PS)

Voltaggio: 900V

Batteria: Ioni di Litio

Capacità batteria: 54kWh

Porsche Formula E team, 99X Electric

Porsche Motorsport

Porsche Formula E team, 99X Electric

Porsche Motorsport

Porsche Formula E team, 99X Electric

Porsche Motorsport

Porsche Formula E team, 99X Electric

Porsche Motorsport

Porsche Formula E, sotto il telo

Porsche Motorsport

Neel Jani, Porsche Formula E Team

Porsche Motorsport

Andre Lotterer, Porsche Formula E Team

Porsche Motorsport

Porsche Formula E team, 99X Electric

Porsche Motorsport

Porsche Formula E team, 99X Electric

Porsche Motorsport

Porsche Formula E team, 99X Electric

Porsche Motorsport

Porsche Formula E team, 99X Electric

Porsche Motorsport

Porsche Formula E team, 99X Electric

Porsche Motorsport

Porsche Formula E team, 99X Electric

Porsche Motorsport

Porsche Formula E team, 99X Electric

Porsche Motorsport

Porsche Formula E team, 99X Electric

Porsche Motorsport

Porsche Formula E team, 99X Electric

Porsche Motorsport