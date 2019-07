Porsche ingaggia Lotterer per la stagione d'esordio in Formula E

Andre lascia DS Techeetah per tornare in Porsche dopo averci corso nel WEC. Farà coppia con il già ufficializzato Neel Jani.

Il team Porsche di Formula E che debutterà nella categoria full electric a partire dalla prossima stagione continua a prendere forma. Questa mattina i vertici di Weissach hanno ufficializzato l'ingaggio di Andre Lotterer, con cui hanno completato la line up piloti per il 2019/2020.

Il pilota tedesco ha lasciato il team DS Techeetah dopo aver concluso la stagione 2018/2019 proprio nel weekend appena trascorso, dopo il doppio appuntamento di New York che ha decretato i campioni e la fine del campionato.

Così, Lotterer andrà ad affiancare il già ufficializzato Neel Jani al volante della monoposto tedesca nella stagione d'esordio della Porsche dopo che questa ha dato l'addio al WEC ormai 2 stagioni fa.

Andre ha già fatto parte del team Porsche, nella stagione 2017 correndo nel Mondiale Endurance al volante di uno dei prototipi 919 Hybrid.

"Non vedo l'ora di correre per Porsche in Formula E nella prossima stagione", ha dichiarato Lotterer. "Ho fatto parte della famiglia Porsche dal 2017 e ho davvero grandi ricordi, in particolare quando ho potuto lavorare con Jani".

"Abbiamo corso assieme nel WEC con Porsche al volante del prototipo LMP1 e poi con Rebellion Racing nei due anni successivi. Ora faremo nuovamente coppia nel team di Formula E".

Fritz Enzinger, vice presidente di Porsche Motorsport, ha aggiunto: "Mettere sotto contratto Andre e occupare così il secondo posto di pilota ufficiale del nostro team è stata semplicemente la scelta più giusta".

"ANdre è stato un pilota ufficiale Porsche per tre anni e conosce team e Neel molto bene. Potremo solo giovare della sua esperienza che ha fatto in Formula E nelle ultime due stagioni".

"Neel e Andre formano una coppia piloti perfetta per Porsche, che si appresta a fare il suo esordio in Formula E. Non vediamo l'ora di correre nella nostra prima stagione con questa nuova e forte coppia piloti".

Andre Lotterer, Porsche Formel-E-Team

Porsche Motorsport

Andre Lotterer, Porsche Formel-E-Team

Porsche Motorsport

Andre Lotterer, Porsche Formel-E-Team

Porsche Motorsport

Andre Lotterer, Porsche Formel-E-Team

Porsche Motorsport