Rowland commette un errore e regala la pole dell'E-Prix di Parigi a Pascal Wehrlein

Il tedesco della Mahindra può festeggiare la seconda pole stagionale ma deve ringraziare un errore nel T2 commesso dall'inglese della Nissan. D'Ambrosio centra il quinto crono, mentre delude da Costa soltanto sedicesimo.

Pascal Wehrlein era in cerca del riscatto dopo le ultime gare in cui non era riuscito ad esprimersi ai livelli di inizio stagione ed è riuscito a tornare ai livelli che gli competono in occasione delle qualifiche dell’E-Prix di Parigi conquistando una grande pole.

Il tedesco, sceso in pista per penultimo, ha certamente beneficiato di una pista leggermente più pulita, ma ha anche dovuto ringraziare una sbavatura commessa nel settore centrale da Oliver Rowland per poter festeggiare la seconda pole stagionale.

Wehrlein ha fermato il cronometro sul tempo di 1’00’’383, non riuscendo ad esprimersi al meglio nel terzo settore, mentre il rookie della Nissan ha gettato alle ortiche una pole ampiamente alla sua portata a seguito di un errore nel T2 dove ha ceduto ben 4 decimi al pilota della Mahindra.

Rowland ha cercato di mettere una pezza e questa sbavatura, recuperando tre decimi nel settore finale, ma non è riuscito a fare meglio del secondo tempo con un gap di 152 millesimi dalla vetta.

Nonostante la delusione, in casa Nissan si può festeggiare un risultato certamente positivo complice il terzo crono firmato Sebastien Buemi. Lo svizzero ha ottenuto il crono di 1’00’’768 ed in gara condividerà la seconda fila con un Robin Frijns in grande spolvero sul tracciato parigino.

Il pilota della Envision Virgin Racing ha accusato un gap di 410 millesimi dal crono firmato Wehrlein, ma ha mostrato sin dalle Libere di poter dire la sua in gara.

La top 6 si è completata con Felipe Massa autore del quinto tempo, ed alla ricerca di rivincita dopo il deludente ritiro patito a Roma, ed un Jerome D’Ambrosio sorprendente ed autore del miglior tempo nel Gruppo 1. I due, tuttavia, sono stati gli unici a non scendere sotto il muro dell’1’01’’ a causa di una pista resa molto sporca nelle fasi iniziali dalle numerose foglie cadute dagli alberi presenti a bordo tracciato.

Settimo riferimento assoluto per Maximilian Gunther, mentre Andre Lotterer non è riuscito ad accedere alla Superpole e dovrà così scattare dalla quarta fila con l’ottavo tempo ed il crono di 1’00’’738.

Completano la top ten le due monoposto dell’Audi, con Daniel Abt nono davanti a Lucas di Grassi.

Numerosi i protagonisti attesi e delusi da questa sessione. Jean Eric Vergne non è riuscito a fare meglio del quattordicesimo tempo davanti a Sam Bird ed Antonio Felix da Costa, mentre il vincitore dell’appuntamento romano, Mitch Evans, dovrà prendere il via dalla casella numero 20 davanti a Stoffel Vandoorne.

1 Oliver Rowland Nissan e.dams 3 1'00.450 114.342 2 Pascal Wehrlein Mahindra Racing 3 1'00.549 0.099 0.099 114.155 3 Sébastien Buemi Nissan e.dams 3 1'00.574 0.124 0.025 114.108 View full results

