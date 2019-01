Sam Bird realizza il giro perfetto, beffa Vergne e conquista la pole a Marrakesh

Alla conclusione della sessione riservata al terzo gruppo, Tom Dillmann, al volante della NIO, nella corsia di ingresso ai box è andato a colpire il retrotreno della vettura di Sam Bird e l’inglese, in fila dietro Robin Frijns, ha a sua volta impattato contro la monoposto del compagno di team.

I meccanici della Virgin hanno sostituito il powertrain della vettura di Bird subito dopo la seconda sessione di libere a seguito di un danno alla pompa dell’acqua.

Il danno subito da Bird al diffusore, a seguito della tamponata di Dillmann, non ha impedito comunque all’inglese di conquistare la pole grazie ad un giro strepitoso concluso con il crono di 1’17’’489 lasciando Vergne e mezzo decimo di ritardo.

Il campione in carica avrà comunque la possibilità di scattare dalla prima fila dalla casella numero, mentre Antonio Felix da Costa aprirà la seconda fila con il terzo tempo. Il portoghese è stato il migliore del primo gruppo ed ha deciso di non effettuare un giro di warm up prima di passare subito alla massima potenza disponibile.

Da Costa è comunque sotto investigazione per aver ecceduto la potenza di 200KW nel suo in e out lap.

Sebastien Buemi non è riuscito a fare meglio del portoghese e scatterà dalla quarta piazza precedendo Alexander Sims.

Dopo aver ottenuto il miglior tempo al termine della seconda sessione di libere, Mitch Evans non è riuscito a ripetersi e conquistare la pole a causa di un bloccaggio in curva 7 e chiuderà così la terza fila.

Impressionante il debutto in Formula E di Pascal Wehrlein. Il tedesco ha ottenuto il settimo tempo e soltanto un guizzo finale di Sims gli ha impedito di entrare subito in lotta per la superpole.

Robin Frijns ha conquistato l’ottavo tempo prima del caos innescato da Dillmann in pitlane e scatterà davanti a Nelson Piquet Jr. e Jerome D’Ambrosio.

Poco fortunata la sessione di qualifiche del duo Audi composto da Lucas di Grassi e Daniel Abt, superati anche dai piloti del team Virgin nonostante il medesimo powertrain.

Molti i problemi incontrati da Stoffel Vandoorne e Gary Paffettt. Entrambi i piloti del team HWA hanno accusato una perdita di potenza e partiranno rispettivamente dalla ventiduesima e dalla diciannovesima piazza.

Andre Lotterer non è riuscito ad imitare le performance del compagno di team Vergne e prenderà il via dalla casella numero 20, mentre Maximilian Gunther ha colpito il muretto in uscita di curva 6 ed ha dovuto abbandonare in anticipo la sessione.