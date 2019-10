Sims confermato da BMW per la stagione 2019/2020 di Formula E

Il pilota britannico sarà compagno di squadra di Maximilian Gunther nella prossima stagione.

Il team BMW Andretti di Formula E ha completato oggi la sua line up piloti con cui correrà nella stagione 2019/2020 della categoria full electric della FIA.

La squadra ha deciso di confermare Alexander Sims, affiancandolo così a Maximilian Gunther, nuovo arrivato per prendere il posto di Antonio Felix Da Costa, passato in DS Techeetah per prendere a sua volta il posto di Andre Lotterer, nuovo pilota Porsche.

"Nel mio anno da rookie ho imparato davvero tanto. Abbiamo avuto tanti alti, ma anche qualche basso. Sono determinato a utilizzare quanto imparato per continuare a migliorare", ha affermato Sims.

"La competizione sarà anche più dura rispetto all'anno passato perché ci saranno altri piloti e team ma la sfida che propone la Formula E mi attrae molto e sono pronto a tramutare la mia esperienza in ottimi risultati".

Jens Marquardt, boss di BMW Motorsport, ha aggiunto: "Sims ha imparato molto velocemente nel primo anno nella serie. Ha mostrato di poter lottare per le posizioni di vertice".

"E' stato sfortunato in alcune gare, ma alla fine ha anche festeggiato il suo primo podio nella gara finale di New York. Sono sicuro che sarà capace di fare bene nella stagione 2019/2020".