Test FE Valencia, Giorno 2: a Vandoorne la gara test

Frijns il più veloce sul giro secco davanti alle BMW di Gunther e Sims. Vandoorne batte Felix Da Costa e Di Grassi nella simulazione gara.

Sul tracciato Ricardo Tormo di Valencia i protagonisti della FIA Formula E hanno compiuto oggi la seconda giornata di test pre-stagionali 2019/2020. Il più veloce è stato Robin Frijns, al volante dell'Audi del team Virgin.

I distacchi tra i primi 4 sono stati piuttosto ridotti, perché tra Frijns e Oliver Rowland (Nissan) ci sono appena 67 millesimi di secondo. Dietro al pilota del team Envision Virgin ecco le due BMW di Maximilian Gunther e Alexander Sims, staccate tra loro di appena 3 millesimi di secondo.

Rowland, primo pilota Nissan, è a 7 millesimi dalla seconda BMW e precede Nico Mueller con la Penske. Appena fuori dalla Top 5 a prima DS Techeetah, quella di Antonio Felix Da Costa, risultata più rapida di 35 millesimi sulla seconda Penske Geox Dragon, quella di Brendon Hartley.

Sul giro secco Mitch Evans non è riuscito a ripetere la prestazione di ieri, ma è comunque stato capace di firmare l'ottavo tempo davanti alle Audi di Lucas Di Grassi e Sam Bird.

La prima Mercedes in classifica non è quella del team ufficiale, bensì quella gestita dal team Venturi e affidata a Edoardo Mortara, 14esima davanti alla gemella di Stoffel Vandoorne. Affatto brillanti anche le Porsche con Neel Jani e André Lotterer rispettivamente in 20esima e 21esima posizione.

Il team NIO continua a essere il fanalino di coda della classifica, con Oliver Turvey penultimo ma vicino alla Mercedes di de Vries che lo precede, mentre Ma Qing Hua rimane desolatamente ultimo, staccato di oltre 1"2 dal miglior tempo del compagno di squadra.

A Vandoorne la gara test

Mercedes può però essere parzialmente soddisfatta dalla seconda giornata di test, perché oggi è stata effettuata anche una sorta di gara test in vista del debutto ufficiale che avverrà a novembre ed è stata vinta da Stoffel Vandoorne.

Il belga ex McLaren è scattato dalla quinta posizione e, dopo aver perso una posizione alla partenza grazie a una bella manovra di Edoardo Mortara, ha superato Felipe Massa prima di ripetersi ai danni delle DS Techeetah di Felix Da Costa e Vergne.

Mortara ha preso il comando della corsa superando Wehrlein, ma il giro successivo è stato costretto ad arrendersi agli attacchi di Vandoorne che lo ha passato e, giro dopo giro, lo ha distanziato grazie a un ottimo passo.

Mortara si è fermato ai box al giro 28, lasciando così la seconda posizione nelle mani di Felix Da Costa dopo che quest'ultimo è stato in grado di superare Lucas Di Grassi. Il brasiliano è però riuscito a resistere agli attacchi della Nissan di Sébastien Buemi sino al traguardo.

Jean-Eric Vergne è riuscito a rimontare sino alla quinta posizione dopo aver dovuto rallentare a metà gara, superando nei giri finali Wehrlein. Mitch Evans ha portato la prima Jaguar in settima posizione dopo aver superato la BMW di Gunther a pochi giri dalla fine della corsa test. Oliver Rowland e Nico Mueller hanno completato la Top 10.

André Lotterer è stato l'unico pilota a non prendere parte alla gara, mentre Sam Bird è entrato nel test di lunga durata dopo 20 giri dallo start. Ritiri invece per la NIO di Oliver Turvey e la Mercedes di Nyck de Vries.

Test Valencia - Giorno 2