Test Valencia FE, Giorno 3: Buemi vince la gara di prova

Si sono chiusi oggi i test di Valencia di Formula E in vista della nuova stagione che scatterà tra poche settimane.

I test di Formula E in vista della stagione 2019/2020 svolti sul tracciato Ricardo Tormo di Valencia si sono conclusi oggi con il miglior tempo firmato dalla BMW di Maximilian Gunther.

Gunther ha fermato il cronometro in 1'15"087, centrando così il miglior tempo di giornata ottenendolo nella sessione mattutina. Per Maximilian la giornata di prove si è conclusa a 5 minuti dal termine, con la sua BMW ammutolita in pista.

Per il team di Monaco di Baviera sono stati test incoraggianti in vista della nuova stagione. In seconda posizione, staccato di poco più di 1 decimo, ecco Pascal Wehrlein al volante della prima Mahindra. Poco più indietro, staccato di 8 millesimi, c'è la Geox Dragon di Nico Mueller.

Il team campione in carica, la DS Techeetah, ha piazzato due vetture nella Top 10 con Antonio Felix Da Costa che si è mostrato subito a proprio agio nella nuova squadra, firmando il quarto tempo a 2 decimi dal crono di Gunther.

Jean-Eric Vergne, invece, non è andato oltre il nono tempo davanti alla Venturi Racing di Felipe Massa. Il campione in carica della serie ha però mostrato nei giorni passati che anche quest'anno sarà della partita per le posizioni di vertice.

Mitch Evans continua a essere la punta di diamante e la certezza di Jaguar Racing. Il neozelandese ha colto il quinto tempo davanti alla prima Nissan e-dams di Sébastien Buemi e alla seconda BMW, quella di Alexander Sims. Jerome D'Ambrosio conferma la buona giornata della Mahindra con l'ottavo posto.

Buemi al top sulla durata

Se le BMW hanno mostrato una buona prestazione per tutti i test sul giro secco, Sébastien Buemi e Nissan possono guardare con fiducia all'inizio della nuova stagione per aver vinto la gara test svolta oggi - la seconda dopo quella vinta da Vandoorne 2 giorni fa - al volante della Nissan.

Il pilota svizzero è riuscito a battere al traguardo la Porsche di André Lotterer di 1"6 in una gara che ha visto diversi piloti alternarsi al comando.

Lotterer è stato superato in testa dopo appena un giro dei 30 previsti dalla DS Techeetah di Antonio Felix Da Costa, ma poi il portoghese ha dovuto cedere il passo a Felipe Massa, andato in vetta al giro 9.

Il brasiliano è stato a sua volta superato dalle Virgin di Robin Frijns e Sam Bird dopo una bandiera gialla (ottima occasione per testare i nuovi sistemi di energia da usare sotto regime di bandiere gialle).

Bird ha poi superato Frijns, andando in testa. I due piloti del team Virgin si sono poi ritirati un giro dopo lo scattare della seconda bandiera verde, con Oliver Rowland nuovo leader. A quel punto Felipe Massa ha cercato di riprendersi la prima posizione, colpendo però il muro e innescando un'altra bandiera gialla.

Lotterer, Abt e Mortara hanno poi superato Rowland una volta ripartita la corsa, poi, al penultimo giro, uno scatenato Buemi ha passato tutti e tre, andando a prendersi il successo di questa gara test. Sul podio virtuale anche Lotterer e Mortara.