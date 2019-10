Venturi avrà propulsori Mercedes dalla stagione 2019/2020

Le monoposto del team monegasco potranno contare sulla stessa tecnologia delle Frecce d'Argento nel 2019/2020. Confermati Felipe Massa ed Edoardo Mortara.

Il team Venturi di Formula E va incontro alla sesta stagione del campionato FIA dedicato a monoposto esclusivamente elettriche affrontando un grande cambiamento. Dalla stagione 2019/2020 che scatterà nel mese di novembre schiererà due vetture spinte da propulsori Mercedes.

Il team passa a Mercedes dopo aver avuto una partnership tecnica con HWA nell'ultima stagione. Dalla prossima potrà contare sulla stessa tecnologia delle Mercedes Silver Arrow 01 sviluppate dalla divisione High Performance Powertrains di Brixworth.

I due team hanno già collaborato in questi mesi nelle giornate di test che hanno permesso a Mercedes di prepararsi all'esordio assoluto nella serie elettrica. Non a caso anche Edoardo Mortara ha provato la Silver Arrow 01.

Proprio il pilota ginevrino è stato confermato dal team come titolare nella prossima stagione. Stessa sorte per Felipe Massa, con Venturi che ha scelto la continuità per portare avanti il proprio progetto.

Susie Wolff, team principal Venturi, ha spiegato: "Questa è una decisione strategica presa dal presidente della Venturi, Gildo Pastor, il quale ha capito che la categoria ha alzato il proprio livello e, con questa mossa vuole allinearsi alle Case costruttrici".

"Siamo un piccolo team di Monte-Carlo, ma non penso che la grandezza della squadra sia direttamente proporzionale alle performance in questa categoria".