Arianna Tricomi vince per la terza volta di fila il Freeride World Tour: è storia per l’azzurra!

Federica Brignone, Michela Moioli e Dorothea Wierer sono le donne che hanno portato alto il tricolore nel mondo vincendo la Coppa del Mondo rispettivamente di Sci Alpino, Snowboard Cross e Biathlon. 3 meraviglie italiane che in realtà… sono 4.

Si perché a queste 3 ragazze va aggiunta anche Arianna Tricomi. Che per il terzo anno consecutivo ha conquistato il Freeride World Tour, un circuito internazionale di gare professionistiche di sci e snowboard freeride.

L'azzurra è riuscita nell’impresa di vincere questa competizione per il 3° anno consecutivo, nessuna atleta c’era riuscita prima di lei.

Arianna Tricomi, ha vinto il titolo anzitempo, in quanto l’ultima gara del calendario, la Verbier Xtreme, che sarebbe dovuta essere il 28 marzo e il 5 aprile in Svizzera, è stata cancellata per via delle decisioni del governo sul Corona Virus.

Tutti volevano finire a Verbier, perché a livello di neve è uno dei migliori inverni di sempre. È stata una stagione molto complicata per me, prima per le condizioni, poi per l’infortunio che poteva spezzare ogni sogno e poi la vittoria di inizio marzo a Fieberbrunn, inaspettata. È assurdo pensare che vinco per la terza volta consecutiva sul pendio austriaco e quella gara è stata decisiva per il trionfo finale”.

Così ha dichiarato a La Stampa, con i 24.000 punti per Arianna Tricomi hanno spazzato via la concorrenza con l’azzurra che quindi, dopo il 2018 e il 2019 vince il suo terzo Freeride World Tour consecutivo e un pensiero all’Italia:

Voglio dedicare la mia vittoria e miei sforzi sulla neve agli italiani che stanno soffrendo e perdendo persone care. Un abbraccio virtuale a tutti, siate forti”.