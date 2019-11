Coppa del Mondo Slopestyle: cancellata la tappa di Stubai a causa del meteo

In questo fine settimana sarebbe dovuta andare in scena la prima tappa della Coppa del Mondo di freestyle dedicata allo slopestyle a Stubai. Gli organizzatori, però, hanno deciso di cancellare l’evento a causa delle avverse condizioni meteo.

Dopo un’attenta valutazione – si legge sul sito della Fis – il comitato organizzatore di Stubai e la Federazione austriaca di sci hanno preso la decisione di annullare l’evento a causa delle difficili condizioni meteorologiche in vista della competizione e di una previsione molto sfavorevole per i prossimi giorni”.

Nello scorso weekend un’intensa tempesta di neve ha impegnato severamente gli organizzatori che hanno cercato di rendere utilizzabile il pendio ma davanti al concreto rischio valanga hanno preferito annullare le gare in programma.

Per venerdì e sabato le previsioni sono estremamente sfavorevoli, soprattutto in termini di vento, con un’altra forte tempesta di neve in arrivo – ha commentato Erich Flatscher, capo del comitato organizzatore – Ci sforziamo sempre di organizzare un evento in condizioni sicure ed eque e, a causa di queste previsioni, riteniamo che questa volta non sia possibile. Ciò ha portato alla decisione di annullare l’evento“.

