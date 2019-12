Silvia Bertagna inventa la magia: è terza nel Big Air a Pechino

Strepitoso terzo posto di Silvia Bertagna a Pechino dove è andata in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Big Air, disciplina dello sci freestyle. La vincitrice della Sfera di Cristallo 2018 si è inventata una vera e propria magia nella capitale cinese e ha dimostrato ancora una volta di essere una fuoriclasse in questa specialità offrendo una prova di assoluto spessore tecnico e di grandissima sostanza grazie alla quale ha conquistato il suo ottavo podio in carriera nel massimo circuito itinerante (cinque nel Big Air tra cui la vittoria a Moenchengladbach nel 2016, tre nello slopestyle tra cui il terzo posto di Silvaplana lo scorso 30 marzo). La 33enne riscatta così la poco soddisfacente decima posizione ottenuta un mese fa a Modena e si regala un felice Natale.

L’azzurra ha iniziato male la finale commettendo un errore sul primo salto, poi ha tirato fuori una prestazione superlativa nella seconda prova (83.50) e nella terza occasione ha timbrato un ottimo 67.25 guadagnando così il totale di 150.75. A quel punto doveva sperare in un errore della neozelandese Margaux Hackett (140.75) che è puntualmente arrivato e così la gardenese ha potuto festeggiare un bel podio alle spalle della fenomenale norvegese Johanne Killi (179.00) e della svizzera Giulia Tanno (155.25) che vola al comando della classifica generale con 180 punti, 30 in più proprio di Killi. La gara maschile è stata vinta dal norvegese Birk Ruud (190.25) che ha prevalso di un soffio sul canadese Teal Harle (190.00) ed è balzato in testa alla classifica generale con 180 punti contro i 125 del rivale, terza piazza per lo svedese Jesper Tjader (183.00).