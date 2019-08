Aliya Mustafina salterà i Mondiali: "Ho un infortunio al polpaccio, mi preparo per Tokyo"

Aliya Mustafina non parteciperà ai Mondiali 2019 di ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. La decisione è definitiva e ufficiale come ha confermato la stessa atleta a Olympic Channel: “Non parteciperò ai Mondiali. Al momento ho scelto di ritrovare me stessa dal punto di vista fisico e morale, di riposare un po’. Voglio incominciare il mio cammino verso le Olimpiadi con un’energia nuova di zecca. Recentemente ho avuto un infortunio molto serio, la rottura di un muscolo del polpaccio mi ha impedito di andare agli European Games di Minsk: un peccato perché ero in forma, sono ancora molto arrabbiata“.

La due volte Campionessa Olimpica alle parallele non potrà dunque trascinare la Russia come ha sempre fatto nella sua gloriosa carriera, lo scorso anno fu meravigliosa capitana della Nazionale che conquistò la medaglia d’argento iridata nel concorso a squadre staccando direttamente il pass per la prossima rassegna a cinque cerchi.

La Zarina ha disputato soltanto un paio di gare in questa stagione riuscendo a vincere in Coppa del Mondo a Birmingham ma è stato soltanto un sigillo in un’annata funestata dagli infortuni per la 24enne che, ritornata alle gare nel 2018 dopo aver partorito la piccola Alisa, ha faticato a ritornare quella dei giorni migliori. Ora Aliya Mustafina si riposerà e poi penserà ad allenarsi in vista di Tokyo 2020, non sarà facile rientrare nel quartetto della Russia (per lei la qualificazione individuale non è più possibile) e guadagnarsi sul campo la sua terza Olimpiade dopo Londra 2012 e Rio 2016.