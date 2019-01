Biles torna in gara: il fenomeno alla Coppa del Mondo di Stoccarda contro Mustafina

Annuncio a sorpresa: Simone Biles parteciperà alla Deutscher Pokal, seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di ginnastica artistica riservata al concorso generale individuale. La Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio farà dunque il proprio debutto stagionale alla Porsche Arena di Stoccarda (Germania) nella giornata di domenica 17 marzo (a meno di una sua presenza al Trofeo di Jesolo del 2-3 marzo). La Campionessa Olimpica e del Mondo sarà così la grande favorita dell’evento impreziosito anche dalla presenza della russa Aliya Mustafina, amatissima Zarina che dopo il parto si è rimessa in gioco agli ultimi Mondiali trascinando la sua Nazionale sul podio e che si cimenterà dunque sul giro completo per la prima volta da quando è diventata mamma.

Bastano questi due nomi per fare accendere tutti i riflettori su questa competizione, non poteva però mancare l’idolo di casa Elisabeth Seitz (bronzo iridato alle parallele) che potrebbe lottare con la canadese Anne-Marie Padurariu (argento mondiale alla trave) per un posto sul podio. A completare il parterre la francese Lorette Charpy, la brasiliana Carolyne Pedro, la giapponese Hitomi Hatakeda e una wild card tedesca il cui nome deve essere ancora svelato. Ricordiamo che si gareggia nello stesso impianto dove si disputeranno i Mondiali a ottobre. Di seguito la startlist completa della Deutscher Pokal, seconda tappa della Coppa del Mondo all-around di ginnastica artistica. Ecco l'elenco dei partecipanti.

FEMMINILE:

Simone Biles (USA)

Aliya Mustafina (Russia)

Elisabeth Seitz (Germania)

Anne-Marie Padurariu (Canada)

Lorette Charpy (Francia)

Carolyne Pedro (Brasile)

Hitomi Hatakeda (Giappone)

Wild card da definire (Germania)

MASCHILE:

Wei Sun (Cina)

Marcel Nguyen (Germania)

Frank Baines (Gran Bretagna)

Teppei Miwa (Giappone)

Bart Deurloo (Paesi Bassi)

David Belyavskiy (Russia)

Eddy Yusof (Svizzera)

Petro Pakhniuk (Ucraina)

Akash Modi (USA)