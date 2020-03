Cancellati gli Europei 2020! Allarme coronavirus, niente gare a Parigi e Baku

Il coronavirus ha bloccato totalmente la ginnastica artistica, la UEG ha ufficialmente comunicato la cancellazione degli Europei 2020 sia per quanto riguarda il settore femminile (30 aprile-3 maggio a Parigi) che per quello maschile (27-31 maggio a Baku). Le rassegne continentale in programma tra Francia e Azerbaijan non andranno dunque in scena a causa del coronavirus, l’intento è naturalmente quello di preservare la salute degli atleti e di contenere il rischio contagio.

Il mondo è alle prese con questa pandemia e l’universo dello sport è totalmente fermo, a notizia arriva dopo la cancellazione di due tappe della Coppa del Mondo (Stoccarda e Birmingham) previste nella seconda parte del mese di marzo. L’obiettivo è quello di trovare una collocazione per questi eventi nella seconda parte dell’anno, l’assenza dei Mondiali a ottobre potrebbe agevolare questa scelta.

Gli Europei avrebbero messo in palio quattro pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (due per sesso, attraverso il concorso generale individuale). Queste carte verranno dunque riassegnate tramite “riallocazione” a ginnaste del Vecchio Continente ma le modalità devono essere ancora comunicate, la Federazione Internazionale Ginnastica dovrà deciderlo in accordo col CIO anche se va ricordato che i Giochi potrebbero essere posticipati di un paio d’anni come traspare dalle ultime indiscrezioni.

