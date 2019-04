Europei: Bartolini ripescato per la finale al corpo libero

Continuano ad arrivare belle notizie per l’Italia da Stettino dove si stanno disputando gli Europei 2019 di ginnastica artistica. Nicola Bartolini disputerà infatti la Finale di Specialità al corpo libero. Il sardo aveva concluso il turno di qualificazione al nono posto, originariamente eliminato per appena 34 millesimi di punto e “relegato” al ruolo di prima riserva (14.466). Oggi è però giunta la notizia che il britannico Dominick Cunningham, detentore del titolo, non si presenterà in finale perché si è infortunato ieri al volteggio dopo che aveva staccato il pass per la top eight sul suo attrezzo di riferimento e ha dunque lasciato il posto libero per Nicola Bartolini che potrà tornare in pedana sabato pomeriggio sul quadrato oltre che al volteggio.

Salgono così a cinque le Finali di Specialità conquistate dall’Italia in questi Europei, negli ultimi 20 anni non eravamo mai andati così bene (il massimo era 4). Oltre agli impegni già citati del sardo avremo anche Marco Lodadio agli anelli, Carlo Macchini e Ludovico Edalli alla sbarra. In aggiunta lo stesso Edalli e Nicolò Mozzato disputeranno la finale del concorso generale individuale.