Federica Macrì si ritira: emozioni e medaglie. Chiusa una carriera stellare, eroina a Volos 2006

Lacrime trattenute a stento al termine dell’esercizio al corpo libero. Naturale commozione che si è cercato di nascondere fino all’ultimo istante. Dispiacere misto alla consapevolezza che è inizia un nuovo capitolo della propria vita. Queste e tante altre sono state le emozioni che sicuramente avrà provato Federica Macrì sabato pomeriggio quando ha chiuso la sua carriera agonistica dopo aver dedicato praticamente 25 anni alla ginnastica artistica. La triestina ha appeso il body al chiodo al termine di una carriera lunghissima, a quasi 29 anni (spegnerà le candeline il prossimo 22 agosto) ha deciso che è arrivato il momento di abbandonare: una scelta non facile per chi ha donato l’anima alla Polvere di Magnesio e ha vissuto in palestra e nei palazzetti per una vita intera.

L’allieva di Diego Pecar e Teresa Macrì ha voluto lasciare col botto, regalando un paio di esercizi di grandissima classe e trascinando la sua Artistica 81 Trieste al secondo posto nella classifica generale della Serie A. Al Mandela Forum di Firenze, Federica Macrì ha scritto l’ultima pagina di una carriera semplicemente indimenticabile: lei c’era in quell’indimenticabile pomeriggio di Volos quando l’Italia conquistò l’oro a squadre agli Europei 2006, il picco più alto della nostra ginnastica artistica insieme all’apoteosi mondiale di Vanessa Ferrari. La giuliana si è tolta anche tante soddisfazioni a livello individuale, tra tutte spicca il bronzo al corpo libero agli Europei di Amsterdam 2004 dove salì sul terzo gradino del podio anche con la squadra. Le è mancata solo la partecipazione alle Olimpiadi, sfumata per un infortunio nel 2008, ma non dimentichiamoci due presenze ai Mondiali culminate con lo storico quarto posto nel team event a Stoccarda 2007. Grazie mille per i risultati e le emozioni regalate, ti auguriamo un futuro radioso ovunque ti porterà il cuore.