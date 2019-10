Ginnastica: Italia, sfuma l’impresa. Azzurri fuori dalle Olimpiadi per 5 decimi

L’Italia non è riuscita nell’impresa di qualificare la squadra di ginnastica artistica maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Nazionale ha chiuso il turno di qualificazione dei Mondiali al tredicesimo posto con 245.996 punti, soltanto le prime dodici squadre hanno staccato il pass a cinque cerchi: gli azzurri non volano in Giappone per appena mezzo punto, bastava il 246.508 confezionato dalla Germania per riuscire nell’impresa.

I ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro si sono resi protagonisti di una bella gara nella mattinata di ieri, sono risultati tonici e incisivi, la formazione era compatta e coesa e ha regalato degli ottimi sprazzi di ginnastica: il sogno olimpico era concreto, alla fine dei conti risultano decisive le due cadute al cavallo con maniglie (Nicolò Mozzato e Nicola Bartolini). Oggettivamente si può rimprovare poco o nulla a questa Italia che ha fatto tutto il possibile, gareggiando nella complicata prima suddivisione e incrociando le dita per due giorni interi sperando di ritornare ai Giochi dopo l’assenza di Rio 2016: dalla brutta notte dei Mondiali di Glasgow a questa triste serata sono passate quattro stagioni ma sono due eliminazioni (o mancate qualificazioni, chiamatele come prefererite) ben diverse, in terra britannica si era sfigurato mentre a Stoccarda abbiamo ammirato dei Moschiettieri coraggiosi che ci hanno provato con le unghie e con i denti.

L’Italia sarà comunque presente a Tokyo 2020: sicuramente con Ludovico Edalli che col 25esimo posto nel concorso generale (81.698, lo rivedremo nella finale all-around venerdì pomeriggio) stacca un biglietto da individualista, sabato ci proverà invece Marco Lodadio che si è qualificato alla Finale di Specialità agli anelli dove verranno messi in palio tre pass (il laziale, bronzo in carica, si giocherà i tagliandi olimpici col turco Ibrahim Colak, col francese Samir Ait Said, col greco Eleftherios Petrounias, con l’armeno Artur Tovmasyan). Il Cavaliere del Castello si presenta all’atto conclusivo col quinto punteggio (14.666) e scenderà in pedana agguerito per raggiungere l’obiettivo dopo aver mancato il traguardo da capitano della squadra davvero per un soffio.

Intanto queste le squadre qualificate alle Olimpiadi 2020: Russia, Cina, Giappone, Ucraina, Gran Bretagna, Svizzera, USA, Cina Taipei, Corea del Sud, Brasile, Spagna, Germania.