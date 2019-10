Ludovico Edalli qualificato alle Olimpiadi 2020

Ludovico Edalli si è qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020! L’azzurro ha staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi grazie al 25esimo posto nel concorso generale delle qualificazioni dei Mondiali 2019 di ginnastica artistica, il bustocco si può consolare a livello personale dopo che l’Italia non è riuscita a qualificarsi con la squadra per appena mezzo decimo di punto.

Il 26enne, Campione Italiano in carica nell’all-around, avrà così l’onore di partecipare ai Giochi per la seconda volta in carriera dopo Rio 2016 quando fu l’unico azzurro in pedana. Attraverso la gara sul giro completo sono stati assegnati 10 pass olimpici ma hanno potuto conquistarli soltanto atleti la cui Nazione non parteciperà alle Olimpiadi con la squadra, il bustocco è quarto in questa speciale speciale graduatoria preceduto solo dal filippino Carlos Yulo, dal cubano Manrique Larduet, dal sudcoreano Lee Junghyo.